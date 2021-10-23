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https://tr.sputniknews.com/20211023/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-rusyaya-gaz-transiti-konusunda-yeni-bir-teklif-sunduk-1050101430.html
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya’ya gaz transiti konusunda yeni bir teklif sunduk
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya’ya gaz transiti konusunda yeni bir teklif sunduk
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus doğalgaz şirketi Gazprom’a Avrupa'ya olan gaz transitinde yüzde 50 indirim teklif ettiğini belirtti. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T00:29+0300
2021-10-23T00:29+0300
dünya
rusya
ukrayna
bloomberg
gaz
vladimir zelenskiy
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Bloomberg’in aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus doğalgaz şirketi Gazprom’a Avrupa'ya sözleşme ile belirlenen günlük 40 milyar metreküplük hacmi aşan gaz transitinde yüzde 50 indirim teklif ettiğini söyledi.Zelenskiy, “Ukrayna, bu ek fırsatı tüm potansiyel transit ülkelere sunuyor. Avrupalı şirketleri müşteri olarak görmek istiyoruz, ancak bu ek imkanlar Gazprom için de geçerli. İndirimin yüzde 50 olacağını düşünüyorum” dedi.Ukrayna’nın Berlin ve Brüksel ile gaz transiti önerisini görüşmeye devam ettiğine vurgu yapan Zelenskiy, “Avrupa’nın tümü için oldukça önemli olan bu konudaki görüşmelerle ilgili olarak yakın zamanda pratik adımlar atılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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rusya, ukrayna, bloomberg, gaz, vladimir zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya’ya gaz transiti konusunda yeni bir teklif sunduk

00:29 23.10.2021
© REUTERS / Stefanie LoosUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© REUTERS / Stefanie Loos
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus doğalgaz şirketi Gazprom’a Avrupa'ya olan gaz transitinde yüzde 50 indirim teklif ettiğini belirtti.
Bloomberg’in aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus doğalgaz şirketi Gazprom’a Avrupa'ya sözleşme ile belirlenen günlük 40 milyar metreküplük hacmi aşan gaz transitinde yüzde 50 indirim teklif ettiğini söyledi.
Zelenskiy, “Ukrayna, bu ek fırsatı tüm potansiyel transit ülkelere sunuyor. Avrupalı şirketleri müşteri olarak görmek istiyoruz, ancak bu ek imkanlar Gazprom için de geçerli. İndirimin yüzde 50 olacağını düşünüyorum” dedi.
Ukrayna’nın Berlin ve Brüksel ile gaz transiti önerisini görüşmeye devam ettiğine vurgu yapan Zelenskiy, “Avrupa’nın tümü için oldukça önemli olan bu konudaki görüşmelerle ilgili olarak yakın zamanda pratik adımlar atılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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