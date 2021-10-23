https://tr.sputniknews.com/20211023/yikim-karari-alinan-hukumet-konagi-protokol-uyeleri-inceleme-yaptigi-sirada-yikildi-1050109627.html

Yıkım kararı alınan hükümet konağı, protokol üyeleri inceleme yaptığı sırada yıkıldı

Yıkım kararı alınan hükümet konağı, protokol üyeleri inceleme yaptığı sırada yıkıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Depremsellik testini geçemediği için yıkılmasına karar verilen İnegöl Hükümet Konağı binasında çalışmalar öncesi protokol üyeleri... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T15:38+0300

2021-10-23T15:38+0300

2021-10-23T18:38+0300

türkiye

kaymakam

inegöl

bursa büyükşehir belediyesi

yıkım

alinur aktaş

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050109602_0:18:1201:693_1920x0_80_0_0_4b6034213851318818bf7334143051dc.jpg

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, 35 yıldır Hükümet Konağı olarak hizmet veren binada yıkım çalışmaları öncesi incelemede bulundu.Protokol üyeleri yıkılma tehlikesi nedeniyle belirli bir mesafeden inceleme yaparken, binanın bir bölümü kendiliğinden yıkıldı. Kısa süreli panik yaşanırken, yıkılma anı amatör kameraya yansıdı.

türkiye

inegöl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kaymakam, inegöl, bursa büyükşehir belediyesi, yıkım, alinur aktaş, deprem