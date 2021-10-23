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https://tr.sputniknews.com/20211023/yikim-karari-alinan-hukumet-konagi-protokol-uyeleri-inceleme-yaptigi-sirada-yikildi-1050109627.html
Yıkım kararı alınan hükümet konağı, protokol üyeleri inceleme yaptığı sırada yıkıldı
Yıkım kararı alınan hükümet konağı, protokol üyeleri inceleme yaptığı sırada yıkıldı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Depremsellik testini geçemediği için yıkılmasına karar verilen İnegöl Hükümet Konağı binasında çalışmalar öncesi protokol üyeleri... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T15:38+0300
2021-10-23T18:38+0300
türkiye
kaymakam
inegöl
bursa büyükşehir belediyesi
yıkım
alinur aktaş
deprem
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, 35 yıldır Hükümet Konağı olarak hizmet veren binada yıkım çalışmaları öncesi incelemede bulundu.Protokol üyeleri yıkılma tehlikesi nedeniyle belirli bir mesafeden inceleme yaparken, binanın bir bölümü kendiliğinden yıkıldı. Kısa süreli panik yaşanırken, yıkılma anı amatör kameraya yansıdı.
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kaymakam, inegöl, bursa büyükşehir belediyesi, yıkım, alinur aktaş, deprem

Yıkım kararı alınan hükümet konağı, protokol üyeleri inceleme yaptığı sırada yıkıldı

15:38 23.10.2021 (güncellendi: 18:38 23.10.2021)
© DHAyıkım
yıkım - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© DHA
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Depremsellik testini geçemediği için yıkılmasına karar verilen İnegöl Hükümet Konağı binasında çalışmalar öncesi protokol üyeleri inceleme yaparken, bir bölüm kendiliğinden yıkıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, 35 yıldır Hükümet Konağı olarak hizmet veren binada yıkım çalışmaları öncesi incelemede bulundu.

Protokol üyeleri yıkılma tehlikesi nedeniyle belirli bir mesafeden inceleme yaparken, binanın bir bölümü kendiliğinden yıkıldı. Kısa süreli panik yaşanırken, yıkılma anı amatör kameraya yansıdı.
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