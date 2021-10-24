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https://tr.sputniknews.com/20211024/15-yasindaki-kizi-kayiplara-karisan-anne-disarida-cok-kotuler-var-ne-olursun-don-1050129487.html
15 yaşındaki kızı kayıplara karışan anne: Dışarıda çok kötüler var, ne olursun dön
15 yaşındaki kızı kayıplara karışan anne: Dışarıda çok kötüler var, ne olursun dön
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Gülten Madan, 19 Ekim günü kaldığı Sosyal Hizmetler Uşak Çocuk Esirgeme Yurdu’ndan arkadaşıyla kayıplara karışan 15... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T16:20+0300
2021-10-24T16:20+0300
türkiye
manisa
kayıp
çocuk esirgeme kurumu
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Gülten Madan, 19 Ekim günü Sosyal Hizmetler Uşak Çocuk Esirgeme Yurdu’ndan arkadaşıyla kayıplara karışan 15 yaşındaki kızı Fadime Yıldırım’ı bulmak için çalışma başlattı.Kızı kaybolduktan sonra üzüntüsünden hasta olan ve hastaneye kaldırılan Gülten Madan, kızı Fadime Yıldırım’ı bulmak için yetkililerden yardım istiyor. 6 yıl önce eşinden ayrılan ve kızı Fadime Yıldırım’ın velayetini alan Madan, kızının sürekli evden kaçması üzerine kızını Manisa Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Yurduna teslim etti.Yaklaşık 8 ay burada kalan Fadime Yıldırım’ın düzenli yaşamaya başlaması üzerine, yurt yetkilileriyle temas kuran anne Gülten Madan kızını tekrar yanına aldı. Yaklaşık 4 aydır kızıyla birlikte Alaşehir’de yaşayan anne, kızının tekrar evi terk etmeye başlaması üzerine bu kez Uşak Çocuk Esirgeme Yurdu ile temasa geçerek kızını yurda teslim etti.Yaklaşık 3 hafta burada kalan Fadime Yıldırım, 19 Ekim günü bir arkadaşıyla birlikte yurttan kaçtı. Kızının yurttan kaçtığını yetkililerden öğrenen anne Madan, yaşadığı stres nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören çaresiz anne Madan, kızından iyi bir haber bekliyor. Kızı Fadime Yıldırım’ın fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan anne Gülten Madan kızını gören ve bilenlerden yardım istiyor.En son geçtiğimiz 16 Ekim Cumartesi günü telefonla görüştüğünü belirten Madan, "Kızım çok iyi olduğunu, okuyup, iş sahibi olacağını söylemişti. Kızım sen bensiz yapamazsın, hani ikimiz sarılır yatardık, ben senin her zaman arkandayım, dışarıda çok kötüler var, ne olursun dön, benimle iletişime geç, bak senin yüzünden hasta oldum, hastanelerde yatıyorum" dedi.
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manisa, kayıp, çocuk esirgeme kurumu

15 yaşındaki kızı kayıplara karışan anne: Dışarıda çok kötüler var, ne olursun dön

16:20 24.10.2021
© İHA15 yaşındaki kızı kayıplara karışan anne: ‘Dışarıda çok kötüler var, ne olursun dön’
15 yaşındaki kızı kayıplara karışan anne: ‘Dışarıda çok kötüler var, ne olursun dön’ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© İHA
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Gülten Madan, 19 Ekim günü kaldığı Sosyal Hizmetler Uşak Çocuk Esirgeme Yurdu’ndan arkadaşıyla kayıplara karışan 15 yaşındaki kızını sosyal medya üzerinden arıyor. Anne Gülten Madan kızının kaybolması sonrası hastalandı ve hastaneye kaldırıldı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Gülten Madan, 19 Ekim günü Sosyal Hizmetler Uşak Çocuk Esirgeme Yurdu’ndan arkadaşıyla kayıplara karışan 15 yaşındaki kızı Fadime Yıldırım’ı bulmak için çalışma başlattı.
Kızı kaybolduktan sonra üzüntüsünden hasta olan ve hastaneye kaldırılan Gülten Madan, kızı Fadime Yıldırım’ı bulmak için yetkililerden yardım istiyor. 6 yıl önce eşinden ayrılan ve kızı Fadime Yıldırım’ın velayetini alan Madan, kızının sürekli evden kaçması üzerine kızını Manisa Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Yurduna teslim etti.
Yaklaşık 8 ay burada kalan Fadime Yıldırım’ın düzenli yaşamaya başlaması üzerine, yurt yetkilileriyle temas kuran anne Gülten Madan kızını tekrar yanına aldı. Yaklaşık 4 aydır kızıyla birlikte Alaşehir’de yaşayan anne, kızının tekrar evi terk etmeye başlaması üzerine bu kez Uşak Çocuk Esirgeme Yurdu ile temasa geçerek kızını yurda teslim etti.
Yaklaşık 3 hafta burada kalan Fadime Yıldırım, 19 Ekim günü bir arkadaşıyla birlikte yurttan kaçtı. Kızının yurttan kaçtığını yetkililerden öğrenen anne Madan, yaşadığı stres nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören çaresiz anne Madan, kızından iyi bir haber bekliyor. Kızı Fadime Yıldırım’ın fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan anne Gülten Madan kızını gören ve bilenlerden yardım istiyor.
En son geçtiğimiz 16 Ekim Cumartesi günü telefonla görüştüğünü belirten Madan, "Kızım çok iyi olduğunu, okuyup, iş sahibi olacağını söylemişti. Kızım sen bensiz yapamazsın, hani ikimiz sarılır yatardık, ben senin her zaman arkandayım, dışarıda çok kötüler var, ne olursun dön, benimle iletişime geç, bak senin yüzünden hasta oldum, hastanelerde yatıyorum" dedi.
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