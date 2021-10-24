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Ali Koç: Taraftar tepkisinde haklı, tepki bu gecede kalmalı
Ali Koç: Taraftar tepkisinde haklı, tepki bu gecede kalmalı
Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Taraftar tepkisinde haklı. Tepki bu gecede kalmalı ve bu takım toparlanıp... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T22:25+0300
2021-10-24T23:21+0300
ali koç
spor
fenerbahçe
açıklama
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Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından taraftarın istifa çağrısı yaptığı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:
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ali koç, fenerbahçe, açıklama

Ali Koç: Taraftar tepkisinde haklı, tepki bu gecede kalmalı

22:25 24.10.2021 (güncellendi: 23:21 24.10.2021)
© AAFenerbahçe Başkanı Ali Koç
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© AA
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Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Taraftar tepkisinde haklı. Tepki bu gecede kalmalı ve bu takım toparlanıp tepeye oynayacak skoru da yapabilecek kapasitededir. Bundan hiçbir şüphem yok" dedi.
Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından taraftarın istifa çağrısı yaptığı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:
"Taraftar tepkisinde haklı. Tepki bu gecede kalmalı ve bu takım toparlanıp tepeye oynayacak skoru da yapabilecek kapasitededir. Bundan hiçbir şüphem yok."
"Dün hedefimiz ne ise bugün de aynı. Bize düşen acilen bu gidişatı durdurup ekibi toparlayabilmek. Daha köprünün altından çok su akacaktır."
"İyi baskı yaptık. Ama bir türlü bu baskımızın sonucunu gole çeviremiyoruz."
"Bence bu kadro şampiyonluk için yeterli."
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