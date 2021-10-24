Ali Koç: Taraftar tepkisinde haklı, tepki bu gecede kalmalı

"Taraftar tepkisinde haklı. Tepki bu gecede kalmalı ve bu takım toparlanıp tepeye oynayacak skoru da yapabilecek kapasitededir. Bundan hiçbir şüphem yok." "Taraftar tepkisinde haklı. Tepki bu gecede kalmalı ve bu takım toparlanıp tepeye oynayacak skoru da yapabilecek kapasitededir. Bundan hiçbir şüphem yok."

"Dün hedefimiz ne ise bugün de aynı. Bize düşen acilen bu gidişatı durdurup ekibi toparlayabilmek. Daha köprünün altından çok su akacaktır." "Dün hedefimiz ne ise bugün de aynı. Bize düşen acilen bu gidişatı durdurup ekibi toparlayabilmek. Daha köprünün altından çok su akacaktır."

"İyi baskı yaptık. Ama bir türlü bu baskımızın sonucunu gole çeviremiyoruz." "İyi baskı yaptık. Ama bir türlü bu baskımızın sonucunu gole çeviremiyoruz."