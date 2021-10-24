https://tr.sputniknews.com/20211024/chpli-belediye-baskaninin-otomobili-kaza-yapti-1-olu-2-yarali--1050136912.html

CHP'li belediye başkanının otomobili kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

CHP'li belediye başkanının otomobili kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da, Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP'li Nurettin Akbuğa'nın içinde bulunduğu otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada Belediye Başkanı Akbuğa ile... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T23:19+0300

2021-10-24T23:19+0300

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türkiye

chp

kaza

belediye başkanı

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Atilla Özsoy yönetimindeki otomobil, park halinde bulunan Ramazan Uğur'un kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Atilla Özsoy ve Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, yaralandı, araçtaki Abdullah Azmi Uyar, kaza yerinde yaşamını yitirdi.Yaralılar Özsoy ve Akbuğa, ihbar üzerine çağrılan gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedeviye alındı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre tedaviye alınan Başkan Akbuğa'nın kolunda kırıklar olduğu öğrenildi. Akbuğa ve Özsoy'un Cankurtaran Mahallesi'nde Abdullah Azmi Uyar'ın çalıştığı lokantada yemek yedikleri, ardından Tuzlukçu'ya dönmek isterken Uyar'ı da güzergahlarında olduğu için Akşehir'deki evlerine bırakmak istedikleri belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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chp, kaza, belediye başkanı