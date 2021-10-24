Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddetle sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız

"İnşallah önümüzdeki dönemde kadınlarımızı destekleyen merkezlerimizin sayısı daha da artacak. Bu konuda belediyelerimizi de teşvik etmeyi inşallah sürdüreceğiz "İnşallah önümüzdeki dönemde kadınlarımızı destekleyen merkezlerimizin sayısı daha da artacak. Bu konuda belediyelerimizi de teşvik etmeyi inşallah sürdüreceğiz

Kadına yönelik şiddetle sonuna kadar mücadele etmekte de kararlıyız. Kadına yönelik şiddetle sonuna kadar mücadele etmekte de kararlıyız.

Her kesimden kadınımızın potansiyelini, kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata geçirebilmesini sağlayacak altyapıyı biz kurduk, imkanları sağladık, engelleri ortadan kaldırdık. Özellikle kadınlarımızın, eğitim ve üretim alanında katettikleri mesafe gerçekten tarihi bir başarının ifadesidir. Her kesimden kadınımızın potansiyelini, kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata geçirebilmesini sağlayacak altyapıyı biz kurduk, imkanları sağladık, engelleri ortadan kaldırdık. Özellikle kadınlarımızın, eğitim ve üretim alanında katettikleri mesafe gerçekten tarihi bir başarının ifadesidir.

Bazı sapkın beyinler, kadınların hayatın diğer alanlarındaki yerleri ile aile içindeki yerini birbirinin alternatifi görebilir. Batı'da olduğu gibi kadını özgürleştirmek adı altında en bayağısından bir meta haline dönüştürme hevesinde olanlara şahsen biz meydanı bırakmayacağız. Bazı sapkın beyinler, kadınların hayatın diğer alanlarındaki yerleri ile aile içindeki yerini birbirinin alternatifi görebilir. Batı'da olduğu gibi kadını özgürleştirmek adı altında en bayağısından bir meta haline dönüştürme hevesinde olanlara şahsen biz meydanı bırakmayacağız.

Kadını evinden, ailesinden ve evlatlarından tamamen koparmayı hedefleyen bu anlayışın aslında, onların eğitim-öğretim, üretim, istihdam ve sosyal hayattaki rollerini de hazmedemediğini düşünüyorum. Kadını evinden, ailesinden ve evlatlarından tamamen koparmayı hedefleyen bu anlayışın aslında, onların eğitim-öğretim, üretim, istihdam ve sosyal hayattaki rollerini de hazmedemediğini düşünüyorum.