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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddetle sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız
21:04 24.10.2021 (güncellendi: 21:46 24.10.2021)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
© İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de kadınların özellikle eğitim, üretim, istihdam, siyaset ve sosyal hayatta en fazla ilerleme kaydettikleri dönemin, kendi dönemleri olduğunu belirterek, "Her kesimden kadınımızın potansiyelini, kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata geçirebilmesini sağlayacak altyapıyı biz kurduk, imkanları sağladık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği Eskişehir ziyaretinde, girişimci, çiftçi, öğrenci, sporcu, sanatçı ve emekçi kadınlarla bir araya geldiği 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programının görüntüleri paylaşıldı.
#KadınlarlaBüyükTürkiyeYolunda https://t.co/0ipHMs7DPm— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 24, 2021
Sazova Parkı'ndaki Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir ziyaretinin son programında, kadınlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"İnşallah önümüzdeki dönemde kadınlarımızı destekleyen merkezlerimizin sayısı daha da artacak. Bu konuda belediyelerimizi de teşvik etmeyi inşallah sürdüreceğiz
Kadına yönelik şiddetle sonuna kadar mücadele etmekte de kararlıyız.
Her kesimden kadınımızın potansiyelini, kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata geçirebilmesini sağlayacak altyapıyı biz kurduk, imkanları sağladık, engelleri ortadan kaldırdık. Özellikle kadınlarımızın, eğitim ve üretim alanında katettikleri mesafe gerçekten tarihi bir başarının ifadesidir.
Bazı sapkın beyinler, kadınların hayatın diğer alanlarındaki yerleri ile aile içindeki yerini birbirinin alternatifi görebilir. Batı'da olduğu gibi kadını özgürleştirmek adı altında en bayağısından bir meta haline dönüştürme hevesinde olanlara şahsen biz meydanı bırakmayacağız.
Kadını evinden, ailesinden ve evlatlarından tamamen koparmayı hedefleyen bu anlayışın aslında, onların eğitim-öğretim, üretim, istihdam ve sosyal hayattaki rollerini de hazmedemediğini düşünüyorum.
Yeni kuşaklarda evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya karşı bir mesafe görüyorum. Gençlerimizin evlilik ve çocuk konusunda ne kadar erken yol alırlarsa hayatın güzelliklerini o kadar çabuk yakalayacaklarına doğrusu ben inanıyorum."