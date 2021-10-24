https://tr.sputniknews.com/20211024/esini-doven-adami-dakikalarca-dovduler-aile-meselesi-karismayin-1050123917.html

Eşini döven adamı dakikalarca dövdüler: ‘Aile meselesi karışmayın’

Eşini döven adamı dakikalarca dövdüler: ‘Aile meselesi karışmayın’

İstanbul’da eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kişiyi, eşinin ağabeyleri dakikalarca dövdü. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T12:07+0300

2021-10-24T12:07+0300

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türkiye

istanbul

kadına şiddet

dayak

dövme

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İstanbul Avcılar’da meydana gelen olayda, iddialara göre eşinin saldırısına uğrayan kadın ağabeylerine haber verdi.Çiftin bulunduğu kafeye gelen kadının ağabeyleri dakikalarca şiddet uyguladığı öne sürülen kişiyi dövdü. Dayak kafe dışında da sürdü. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek istedi. O sırada bir kişi "Aile meselesi karışmayın” diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu. Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

türkiye

istanbul

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istanbul, kadına şiddet, dayak, dövme