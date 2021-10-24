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https://tr.sputniknews.com/20211024/eylul-ayinda-ikinci-el-otomobil-satislarinda-yuzde-19-dusus-arac-fiyatlari-yuzde-16-yukseldi-1050129151.html
Eylül ayında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 19 düşüş: Araç fiyatları yüzde 1.6 yükseldi
Eylül ayında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 19 düşüş: Araç fiyatları yüzde 1.6 yükseldi
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, eylülde bir önceki aya göre yüzde 19 azalarak 113 bin 964 olurken, araç fiyatları... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T16:02+0300
2021-10-24T16:02+0300
ekonomi
türkiye
düşüş
araç
zam
ikinci el otomobil
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Indicata'nın ikinci el online pazar raporunda göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında eylül ayı satışları, ağustosa kıyasla yüzde 19 azalarak 113 bin 964 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Ağustos ayında 140 bin 608 satış gerçekleşmişti.Eylülde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.Geçen yılın eylül ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 40, Ocak-Eylül 2020'ye göre de yüzde 25 azalış kaydedildi.İlana çıkan araç adedi yüzde 17 azaldıGeçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 270 bin 911 ile ağustosa göre yüzde 17 azaldı. İlana çıkan araçların yüzde 42'si satıldı.Bu yılın 9 ayında ikinci el online pazarında 2 milyon 731 bin 443 adet tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 44'ü satıldı.Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, eylülde en yüksek payı 70 bin 164 satış ve yüzde 61.57 payla dizel otomobiller aldı.Dizel otomobilleri, 40 bin 436 satış ve yüzde 35,48 payla benzinli, 1.265 satış ve yüzde 1,11 payla otogazlı otomobiller takip etti.Hibrit otomobillerin payı 1.795 satışla yüzde 1.58 ve elektrikli otomobillerin payı da 304 satışla yüzde 0.27 olarak belirlendi.Eylül ayında 36 bin 549 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en çok satış 20 bin 912 adetle B segmentinde gerçekleşti.İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 39 bin 565 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, eylülde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1.6'lık fiyat artışı gözlendi.Bu yılın 9 ayında ortalamada yüzde 8.4'lük fiyat artışı belirlenirken, en çok fiyat artışı 10.9 puanla hafif ticari araç grubunda gerçekleşti. Bunu, 9.8 puanla A ve 9.1 puanla B segmentleri izledi.‘Uzun vadede ikinci el araç pazarında da bulunurluk sorunu yaşanma ihtimali bulunuyor’Eylül ayı raporunda otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Indicata Türkiye Satış Drektörü Aslı Göker, salgının yol açtığı tedarik zinciri sıkıntılarının otomotiv sektöründeki üreticileri zorlamaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
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türkiye, düşüş, araç, zam, ikinci el otomobil

Eylül ayında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 19 düşüş: Araç fiyatları yüzde 1.6 yükseldi

16:02 24.10.2021
© İHA / ELİFNAZ ALTÜRK İkinci el otomobil - ağır hasarlı otomobil
İkinci el otomobil - ağır hasarlı otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© İHA / ELİFNAZ ALTÜRK
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Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, eylülde bir önceki aya göre yüzde 19 azalarak 113 bin 964 olurken, araç fiyatları yaklaşık yüzde 1.6 yükseldi.
Indicata'nın ikinci el online pazar raporunda göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında eylül ayı satışları, ağustosa kıyasla yüzde 19 azalarak 113 bin 964 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Ağustos ayında 140 bin 608 satış gerçekleşmişti.
Eylülde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.
Geçen yılın eylül ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 40, Ocak-Eylül 2020'ye göre de yüzde 25 azalış kaydedildi.

İlana çıkan araç adedi yüzde 17 azaldı

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 270 bin 911 ile ağustosa göre yüzde 17 azaldı. İlana çıkan araçların yüzde 42'si satıldı.
Bu yılın 9 ayında ikinci el online pazarında 2 milyon 731 bin 443 adet tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 44'ü satıldı.
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, eylülde en yüksek payı 70 bin 164 satış ve yüzde 61.57 payla dizel otomobiller aldı.
Dizel otomobilleri, 40 bin 436 satış ve yüzde 35,48 payla benzinli, 1.265 satış ve yüzde 1,11 payla otogazlı otomobiller takip etti.
Hibrit otomobillerin payı 1.795 satışla yüzde 1.58 ve elektrikli otomobillerin payı da 304 satışla yüzde 0.27 olarak belirlendi.
Eylül ayında 36 bin 549 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en çok satış 20 bin 912 adetle B segmentinde gerçekleşti.
İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 39 bin 565 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, eylülde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1.6'lık fiyat artışı gözlendi.
Bu yılın 9 ayında ortalamada yüzde 8.4'lük fiyat artışı belirlenirken, en çok fiyat artışı 10.9 puanla hafif ticari araç grubunda gerçekleşti. Bunu, 9.8 puanla A ve 9.1 puanla B segmentleri izledi.

‘Uzun vadede ikinci el araç pazarında da bulunurluk sorunu yaşanma ihtimali bulunuyor’

Eylül ayı raporunda otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Indicata Türkiye Satış Drektörü Aslı Göker, salgının yol açtığı tedarik zinciri sıkıntılarının otomotiv sektöründeki üreticileri zorlamaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Asya'da tekrar gündeme gelen kapanmalar, ABD yaptırımlarıyla diğer üreticilerde görülen olağan dışı talep ve kapasite artırımlarının beklenenden daha yavaş ilerliyor olması krizin temel nedenleri olarak karşımıza çıkıyor. AlixPartners tarafından yapılan araştırma sonucunda bu yıl küresel çapta otomotiv üretiminin 7.7 milyon azalacağı öngörülüyor. Krizin toplam otomotiv sektörüne verdiği bu yılki zararın yaklaşık 50 milyon dolar seviyesinde olması beklenmekte. Otomotiv şirketlerinin üst yöneticileri (CEO), çip krizinin 2022 yılında da devam edeceğini, krizin 2023'te çözülmesini beklediklerini belirtiyor. Çip krizine bağlı yeni araç tedarikinde yaşanan sıkıntı kısa ve orta vadede ikinci el pazarında talebin artacağını ve buna bağlı olarak fiyatların yukarı yönlü seyredeceğini gösterse de uzun vadede ikinci el araç pazarında da bulunurluk sorunu yaşanma ihtimali bulunuyor."
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