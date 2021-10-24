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Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı
Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı
Fenerbahçe'nin, Alanyaspor'a 2-1 yenilmesinin ardından tribünlerde 'Yönetim İstifa' sesleri yükseldi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T21:48+0300
2021-10-24T21:48+0300
2021-10-24T21:51+0300
spor
ali koç
fenerbahçe
taraftar
istifa
alanyaspor
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından tribünlerde 'Yönetim İstifa' sesleri yükseldi. Müsabakanın sonunda tribünlere gelen futbolculara da tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.
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ali koç, fenerbahçe, taraftar, istifa, alanyaspor
Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı 21:48 24.10.2021 (güncellendi: 21:51 24.10.2021)
Fenerbahçe'nin, Alanyaspor'a 2-1 yenilmesinin ardından tribünlerde 'Yönetim İstifa' sesleri yükseldi.
Süper Lig'de
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından tribünlerde 'Yönetim İstifa' sesleri yükseldi.
Müsabakanın sonunda tribünlere gelen futbolculara da tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.