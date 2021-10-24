Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211024/imamoglu-yeni-taksi-sistemini-acikladi-net-6-bin-663-lira-maas-1050133323.html
Ekrem İmamoğlu yeni taksi sistemini açıkladı: 'Ortalama aylık net 6 bin 622 TL olacak'
Ekrem İmamoğlu yeni taksi sistemini açıkladı: 'Ortalama aylık net 6 bin 622 TL olacak'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksi sistemiyle ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T19:45+0300
2021-10-24T19:50+0300
türkiye
taksi
ekrem imamoğlu
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048660555_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_7cd236c15bbcd6834048a9e60640f3ad.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksi sistemiyle ilgili detayları Twitter hesabından paylaştı.“Yeni Taksi sistemimizde, taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler” başlığıyla paylaşım yapan İmamoğlu, şu ayrıntıları verdi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048660555_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_e98b6d83a9b43c321fe39095488e88f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
taksi, ekrem imamoğlu, twitter

Ekrem İmamoğlu yeni taksi sistemini açıkladı: 'Ortalama aylık net 6 bin 622 TL olacak'

19:45 24.10.2021 (güncellendi: 19:50 24.10.2021)
© Fotoğraf : İstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© Fotoğraf : İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Abone ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksi sistemiyle ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksi sistemiyle ilgili detayları Twitter hesabından paylaştı.
“Yeni Taksi sistemimizde, taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler” başlığıyla paylaşım yapan İmamoğlu, şu ayrıntıları verdi:
Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak.
İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek.
Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak.
Eve gidiş gelişte servis sağlanacak.
1 öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek.
Mesai saatleri, İş Kanunu’ndaki gibi haftada 45 saat olacak.
SGK ödemeleri haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak.
Güvenli ve konforlu yolculuk için şoförlere düzenli eğitimler verilecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:13Fethiye'de 3 yamaç paraşütü pilotu havada çarpışarak denize düştü
20:06Patrik Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
19:45Ekrem İmamoğlu yeni taksi sistemini açıkladı: 'Ortalama aylık net 6 bin 622 TL olacak'
19:40Rusya’da küçük uçak düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi
19:33Alkollü olduğu iddia edilen genç kendini araçların önüne attı
19:31Son 24 saatte 24 bin 792 vaka tespit edildi, 195 kişi hayatını kaybetti
19:2219 aylık bebeğin midesinden 17 mıknatıs çıktı
19:19Numan Kurtulmuş: Türkiye hiç kimsenin parmak sallayarak konuşmasına müsaade etmez
19:03SSB Başkanı Demir: Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi
18:51Rus Dışişleri: ABD, Ruslara vize verme prosedürünü cehenneme çevirdi
18:50Deve kuşu yumurtasını almak için yarıştılar: ‘Kırıp tadına bakacağım’
18:39New York Times: 10 büyükelçinin 'Kavala çağrısı'nın arkasında Biden var
18:34Nijerya, dijital para birimi 'e-Naira'yı piyasaya sürüyor
18:20Kılıçdaroğlu Türkiye Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: 'Oyunuza değil sorunlarınızı çözmeye talibim'
18:18Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı
18:09Fatih'te yolda kalan İETT otobüsünü yolcular itti
18:01Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı
17:50Meteoroloji'den 4 il için önemli uyarı
17:36Meral Akşener: Ömer'in yolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz
17:33Diyanet’ten ‘baby shower’ tepkisi