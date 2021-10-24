Ekrem İmamoğlu yeni taksi sistemini açıkladı: 'Ortalama aylık net 6 bin 622 TL olacak'

Yeni Taksi sistemimizde, taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler;



🔸Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak



🔸İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek



🔸Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak