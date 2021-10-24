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Ekrem İmamoğlu yeni taksi sistemini açıkladı: 'Ortalama aylık net 6 bin 622 TL olacak'
19:45 24.10.2021 (güncellendi: 19:50 24.10.2021)
© Fotoğraf : İstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğlu
© Fotoğraf : İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksi sistemiyle ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksi sistemiyle ilgili detayları Twitter hesabından paylaştı.
“Yeni Taksi sistemimizde, taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler” başlığıyla paylaşım yapan İmamoğlu, şu ayrıntıları verdi:
Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak.
İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek.
Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak.
Eve gidiş gelişte servis sağlanacak.
1 öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek.
Mesai saatleri, İş Kanunu’ndaki gibi haftada 45 saat olacak.
SGK ödemeleri haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak.
Güvenli ve konforlu yolculuk için şoförlere düzenli eğitimler verilecek.
Yeni Taksi sistemimizde, taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2021
🔸Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak
🔸İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek
🔸Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak