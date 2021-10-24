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https://tr.sputniknews.com/20211024/istanbulda-227-parca-tarihi-eser-ele-gecirildi-1050120728.html
İstanbul'da 227 parça tarihi eser ele geçirildi
İstanbul'da 227 parça tarihi eser ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 227 parça tarihi eser ele geçirildi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T09:20+0300
2021-10-24T09:20+0300
2021-10-24T09:20+0300
türkiye
istanbul
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polis
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tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
tarihi eser
tarihi eser operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 21 Ekim’de Kağıthane ve Eyüpsultan’da 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait sikke, haç, yüzük, mızrak ucu ve cam objelerin de aralarında bulunduğu 227 parça tarihi eser ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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istanbul, operasyon, polis, tarihi eser kaçakçılığı, yurt dışı, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, tarihi eser, tarihi eser operasyonu
İstanbul'da 227 parça tarihi eser ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 227 parça tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 21 Ekim’de Kağıthane ve Eyüpsultan’da 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait sikke, haç, yüzük, mızrak ucu ve cam objelerin de aralarında bulunduğu 227 parça tarihi eser ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.