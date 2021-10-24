Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211024/istanbulda-227-parca-tarihi-eser-ele-gecirildi-1050120728.html
İstanbul'da 227 parça tarihi eser ele geçirildi
İstanbul'da 227 parça tarihi eser ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 227 parça tarihi eser ele geçirildi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T09:20+0300
2021-10-24T09:20+0300
türkiye
istanbul
operasyon
polis
tarihi eser kaçakçılığı
yurt dışı
tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
tarihi eser
tarihi eser operasyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1043411128_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_55cc27eb484ee8edc6ce04a1244b82c7.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 21 Ekim’de Kağıthane ve Eyüpsultan’da 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait sikke, haç, yüzük, mızrak ucu ve cam objelerin de aralarında bulunduğu 227 parça tarihi eser ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1043411128_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_148587e86ad7dd8a097e8d0abb87092c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, operasyon, polis, tarihi eser kaçakçılığı, yurt dışı, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, tarihi eser, tarihi eser operasyonu

İstanbul'da 227 parça tarihi eser ele geçirildi

09:20 24.10.2021
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© AA
Abone ol
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 227 parça tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 21 Ekim’de Kağıthane ve Eyüpsultan’da 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait sikke, haç, yüzük, mızrak ucu ve cam objelerin de aralarında bulunduğu 227 parça tarihi eser ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:27Yargıtay'dan emsal karar: Vasıflı işçi asgari ücretle çalıştırılamaz
10:19Binlerce yıllık Hasuni Mağaraları'nın çöp alanından arındırılması isteniyor
10:10Prof. Dr. Tecer: Marmara'da durağan deniz koşulları devam ettikçe müsilaj tehlikesi var
09:56Beşiktaş’ta torbacının mıknatıslı çanta oyunu: Polis özel zulada 'marihuana' ele geçirdi
09:39Sabah yazarı Barlas: 10 ülkeyle neredeyse diplomatik ilişkileri kesmek üzereyiz
09:26Kolombiya'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı 'Otoniel' yakalandı
09:20İstanbul'da 227 parça tarihi eser ele geçirildi
09:14Koruma altındaki 'dünyanın en yaşlı Diana maymunu' öldü
09:07Marmara Denizi'nde 2 yük gemisi çarpıştı
06:12Şişli'de kaldırıma park eden araca mesajla tepki
05:04Amerikan vatandaşları Afgan mültecilere sponsor olabilecek
04:44Hayvanat bahçesine yaklaşık 7.4 milyon TL miras kaldı
04:17'Otomobil piyasasında fiyatları çip krizi değil, ayaklı galericiler yükseltti'
03:50Türkiye, Eurovision 2022'de de olmayacak
03:34'Tuz Gölü’nü 30 yıla kadar kaybedebiliriz'
03:17Yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 1 gözaltı
02:48‘Rusya'nın Ukrayna’nın NATO üyeliğinden endişelenmesi için birçok neden var’
02:16Kraliyet statüsünü kaybedecek: Japon Prenses evliliği öncesi, İmparator ile görüştü
02:03Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan el bombası çıktı
01:46Düdüklü tencere bomba gibi patladı, 3 kişi saniyelerle kurtuldu