https://tr.sputniknews.com/20211024/istanbulda-227-parca-tarihi-eser-ele-gecirildi-1050120728.html

İstanbul'da 227 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da 227 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 227 parça tarihi eser ele geçirildi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T09:20+0300

2021-10-24T09:20+0300

2021-10-24T09:20+0300

türkiye

istanbul

operasyon

polis

tarihi eser kaçakçılığı

yurt dışı

tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

tarihi eser

tarihi eser operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 21 Ekim’de Kağıthane ve Eyüpsultan’da 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait sikke, haç, yüzük, mızrak ucu ve cam objelerin de aralarında bulunduğu 227 parça tarihi eser ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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