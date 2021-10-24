https://tr.sputniknews.com/20211024/kabine-yarin-toplanacak-gundemde-neler-var-1050127346.html

Kabine yarın toplanacak: Gündemde neler var?

Kabine yarın toplanacak: Gündemde neler var?

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak. Koronavirüs ve terörle... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T14:53+0300

2021-10-24T14:53+0300

2021-10-24T14:53+0300

türkiye

terör

beştepe

g20

koronavirüs

cumhurbaşkanlığı kabinesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1044024921_19:0:631:344_1920x0_80_0_0_a7b6e59d14fbeace2fd3e6c2b27750a6.jpg

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek.Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terörle mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak.Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek, Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

terör, beştepe, g20, koronavirüs, cumhurbaşkanlığı kabinesi