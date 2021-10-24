Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211024/kapadokyada-turizmciler-atv-araclarina-getirilen-kisitlamayi-protesto-etti-1050118518.html
Kapadokya’da turizmciler ATV araçlarına getirilen kısıtlamayı protesto etti
Kapadokya’da turizmciler ATV araçlarına getirilen kısıtlamayı protesto etti
Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde turizmciler ATV araçlarına getirilen kısıtlamayı protesto etti. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T01:18+0300
2021-10-24T01:18+0300
türkiye
kapadokya
atv
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050118493_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ae32fbda3e9a64625c636777cbd78fb9.jpg
Kapadokya’da faaliyet gösteren ve ATV araçlarıyla tur düzenleyen firmaların bir çatı altında toplandığı Göreme ATV Gençlik ve Spor Derneği üyeleri, arazi araçlarıyla birlikte Göreme Güllüdere Vadisi’ne bir araya geldi.Yüzlerce ATV aracının katıldığı programda, Göreme ATV Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Adem Akdoğan açıklamada bulundu. Akdoğan, mevcut firmaların araç sayısına Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından kısıtlama getirileceğini, yeni kurulacak firmalara kendilerinden alınan sayısal kotaların verileceğini bunun da sermaye kaybı ve işsizliği beraberinde getireceğini söyledi.Göreme ATV Gençlik ve Spor Derneği Genel Sekreteri Ömer Yasakçı da, “2019 yılında firmalara belli bir kota verildi. Bugün ise bu kotaları düşürdüler. Örneğin 30 ATV aracı başvurusunda bulunan firmanın kotasını 24 vermişlerdi, bu yıl 15’e düşürülüyor. Gelecek yıl 10’a sonraki yıl 5’e mi düşürecekler. Elinde hiç ATV’si olmayan firmalar başvuruda bulundu. Sermayesi olamayan firmalara kota verilirken sermayesi olan firmaların kotası düşülüyor. Satmaya kalktığımızda sıfırı 50 bin olan aracı 10 bin liraya satamıyoruz ve sermayemiz çöp oluyor” dedi.Basın açıklamasının ardından Güllüdere Vadisi’nde toplanan ATV işletme sahipleri, rehberler ve ATV ile bölgeyi gezen yerli ve yabancı turistler toplu olarak alandan ayrıldı.
türkiye
kapadokya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050118493_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_4794908a5b87691831b05aa9055b6957.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kapadokya, atv

Kapadokya’da turizmciler ATV araçlarına getirilen kısıtlamayı protesto etti

01:18 24.10.2021
© İHA / ASIM ÇAPACINevşehir’in Kapadokya bölgesinde turizmciler ATV araçlarına getirilen kısıtlamayı protesto etti.
Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde turizmciler ATV araçlarına getirilen kısıtlamayı protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© İHA / ASIM ÇAPACI
Abone ol
Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde turizmciler ATV araçlarına getirilen kısıtlamayı protesto etti.
Kapadokya’da faaliyet gösteren ve ATV araçlarıyla tur düzenleyen firmaların bir çatı altında toplandığı Göreme ATV Gençlik ve Spor Derneği üyeleri, arazi araçlarıyla birlikte Göreme Güllüdere Vadisi’ne bir araya geldi.
Yüzlerce ATV aracının katıldığı programda, Göreme ATV Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Adem Akdoğan açıklamada bulundu. Akdoğan, mevcut firmaların araç sayısına Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından kısıtlama getirileceğini, yeni kurulacak firmalara kendilerinden alınan sayısal kotaların verileceğini bunun da sermaye kaybı ve işsizliği beraberinde getireceğini söyledi.
Göreme ATV Gençlik ve Spor Derneği Genel Sekreteri Ömer Yasakçı da, “2019 yılında firmalara belli bir kota verildi. Bugün ise bu kotaları düşürdüler. Örneğin 30 ATV aracı başvurusunda bulunan firmanın kotasını 24 vermişlerdi, bu yıl 15’e düşürülüyor. Gelecek yıl 10’a sonraki yıl 5’e mi düşürecekler. Elinde hiç ATV’si olmayan firmalar başvuruda bulundu. Sermayesi olamayan firmalara kota verilirken sermayesi olan firmaların kotası düşülüyor. Satmaya kalktığımızda sıfırı 50 bin olan aracı 10 bin liraya satamıyoruz ve sermayemiz çöp oluyor” dedi.
Basın açıklamasının ardından Güllüdere Vadisi’nde toplanan ATV işletme sahipleri, rehberler ve ATV ile bölgeyi gezen yerli ve yabancı turistler toplu olarak alandan ayrıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:03Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan el bombası çıktı
01:46Düdüklü tencere bomba gibi patladı, 3 kişi saniyelerle kurtuldu
01:18Kapadokya’da turizmciler ATV araçlarına getirilen kısıtlamayı protesto etti
00:50ABD'nin Georgia eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
00:43İstanbul'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması': 10 bin kişiye GBT sorgusu yapıldı
00:23'MOSSAD ile ilişkili' oldukları gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerden biri hakkında kayıp başvurusu
00:13NATO, Baltık bölgesindeki üçüncü hava üssünü kullanıma açtı
DünPakistan’da protestocuların İslamabad’a ulaşmasını engellemek için hendek kazıldı
DünTüfekle vurulmuş halde bulunan vaşak öldü
DünFatih'te yolcu seçen taksici trafiği suçladı: Trafiğe girersek para kazanamıyoruz
DünAnkara Şehir Hastanesi'nde nöbetten çıkan genç doktor, trafik kazasında yaşamını yitirdi
DünİYİ Partili Çıray'dan Osman Kavala hakkında yorum: 'Sorosçuluk' diye suç kanunlarımızda yok
DünErdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçisini 'istenmeyen adam' ilan etmesine hangi ülkeler ne dedi?
DünBakan Soylu: Onları tepelediğimiz zaman Amerika'yı da tepeliyoruz, Batı'yı da tepeliyoruz
DünBakan Soylu: İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildi
DünDışişleri Bakanlığı kaynakları, Hollanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiği haberlerini yalanladı
DünPaul Walker'ın Kızı Meadow Rain Walker evlendi: Gelini, damada vaftiz babası Vin Diesel teslim etti
DünMerkel: Putin ile aramızda önemli düzeyde görüş ayrılıkları her zaman vardı
DünAbdullah Gül, Erdoğan’ın tepki gösterdiği isimlerden biri olan Finlandiya Büyükelçisi ile görüştü
DünİYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Akkal: Mücadele verdim ama başarılı olamadım