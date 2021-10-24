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Picasso'nun eserleri Las Vegas'ta yaklaşık 110 milyon dolara satıldı
Picasso'nun eserleri Las Vegas'ta yaklaşık 110 milyon dolara satıldı
İspanyol Ressam Pablo Picasso’nun 11 eseri, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen açık artırmada yaklaşık 110 milyon dolara satıldı. 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T20:34+0300
2021-10-24T20:36+0300
yaşam
açık artırma
pablo picasso
las vegas
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Las Vegas'ta 20 yılı aşkın süredir bir restoranda sergilenen 11 Picasso eseri, ressamın 140’ıncı doğum gününden iki gün önce, Sootheby’s müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada toplam 108,9 milyon dolara satıldı.Satılan eserler arasında Picasso'nun 1917-1969 yılları arasında ürettiği tablolar, çizimler ve bir seramik çalışması bulunduğu açıklandı.MGM Resorts'un koleksiyonunda bulunan eserlerin, 20 yıl boyunca Las Vegas'ın ünlü oteli Bellagio'nun Picasso isimli restoranının duvarlarında sergilendiği bildirildi.Açık artırmanın en çok ilgi çeken parçası, ünlü ressamın 1938 yılında yaptığı ve 40,5 milyon dolara alıcı bulan "Kırmızı-Turuncu Bereli Kadın" tablosu oldu.Sootheby's, satışı 'Las Vegas’ta düzenlenen en büyük ve dikkate değer' müzayede olarak tanımlarken, MGM Resorts, satış sayesinde sanat koleksiyonlarını çeşitlendirmeyi ve yeterince temsil edilmeyen topluluklardan sanatçılara yer açmak istediklerini ifade etti.
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açık artırma, pablo picasso, las vegas

Picasso'nun eserleri Las Vegas'ta yaklaşık 110 milyon dolara satıldı

20:34 24.10.2021 (güncellendi: 20:36 24.10.2021)
© AFP 2021 / GABE GINSBERGPicasso, açık artırma
Picasso, açık artırma - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© AFP 2021 / GABE GINSBERG
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İspanyol Ressam Pablo Picasso’nun 11 eseri, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen açık artırmada yaklaşık 110 milyon dolara satıldı.
Las Vegas'ta 20 yılı aşkın süredir bir restoranda sergilenen 11 Picasso eseri, ressamın 140’ıncı doğum gününden iki gün önce, Sootheby’s müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada toplam 108,9 milyon dolara satıldı.
Satılan eserler arasında Picasso'nun 1917-1969 yılları arasında ürettiği tablolar, çizimler ve bir seramik çalışması bulunduğu açıklandı.
MGM Resorts'un koleksiyonunda bulunan eserlerin, 20 yıl boyunca Las Vegas'ın ünlü oteli Bellagio'nun Picasso isimli restoranının duvarlarında sergilendiği bildirildi.
Açık artırmanın en çok ilgi çeken parçası, ünlü ressamın 1938 yılında yaptığı ve 40,5 milyon dolara alıcı bulan "Kırmızı-Turuncu Bereli Kadın" tablosu oldu.
Sootheby's, satışı 'Las Vegas’ta düzenlenen en büyük ve dikkate değer' müzayede olarak tanımlarken, MGM Resorts, satış sayesinde sanat koleksiyonlarını çeşitlendirmeyi ve yeterince temsil edilmeyen topluluklardan sanatçılara yer açmak istediklerini ifade etti.
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