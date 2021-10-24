https://tr.sputniknews.com/20211024/picassonun-eserleri-las-vegasta-yaklasik-110-milyon-dolara-satildi-1050134265.html

Picasso'nun eserleri Las Vegas'ta yaklaşık 110 milyon dolara satıldı

Picasso'nun eserleri Las Vegas'ta yaklaşık 110 milyon dolara satıldı

İspanyol Ressam Pablo Picasso’nun 11 eseri, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen açık artırmada yaklaşık 110 milyon dolara satıldı. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

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açık artırma

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las vegas

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Las Vegas'ta 20 yılı aşkın süredir bir restoranda sergilenen 11 Picasso eseri, ressamın 140’ıncı doğum gününden iki gün önce, Sootheby’s müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada toplam 108,9 milyon dolara satıldı.Satılan eserler arasında Picasso'nun 1917-1969 yılları arasında ürettiği tablolar, çizimler ve bir seramik çalışması bulunduğu açıklandı.MGM Resorts'un koleksiyonunda bulunan eserlerin, 20 yıl boyunca Las Vegas'ın ünlü oteli Bellagio'nun Picasso isimli restoranının duvarlarında sergilendiği bildirildi.Açık artırmanın en çok ilgi çeken parçası, ünlü ressamın 1938 yılında yaptığı ve 40,5 milyon dolara alıcı bulan "Kırmızı-Turuncu Bereli Kadın" tablosu oldu.Sootheby's, satışı 'Las Vegas’ta düzenlenen en büyük ve dikkate değer' müzayede olarak tanımlarken, MGM Resorts, satış sayesinde sanat koleksiyonlarını çeşitlendirmeyi ve yeterince temsil edilmeyen topluluklardan sanatçılara yer açmak istediklerini ifade etti.

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açık artırma, pablo picasso, las vegas