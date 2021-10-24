https://tr.sputniknews.com/20211024/rusya-kosovanin-diplomatlarimizi-sinir-disi-etme-karari-yasal-statulerini-etkilemez-1050130430.html

Rusya: Kosova’nın diplomatlarımızı sınır dışı etme kararı yasal statülerini etkilemez

Rusya: Kosova’nın diplomatlarımızı sınır dışı etme kararı yasal statülerini etkilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kosova yönetiminin, Rusya’nın Sırbistan Büyükelçiliği’nin Priştine Kançılaryasında görev yapan 2 Rus diplomatı ‘istenmeyen kişiler’... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T17:09+0300

2021-10-24T17:09+0300

2021-10-24T17:09+0300

dünya

rusya

mariya zaharova

kosova

priştine

rus diplomat

istenmeyen kişi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Priştine’deki yönetimin bu hamlesinin, Rus diplomatik misyonunun söz konusu çalışanlarının yasal statüsü için hiçbir sonuç doğurmayacağı varsayımından hareket ediyoruz. Diplomatlarımız, uluslararası hukuka ve Kosova sorununun çözümü için temel teşkil eden 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu’nda akredite edildi ve tek taraflı bağımsızlık ilan eden bu ‘devletin’ yapılarıyla hiçbir ilgisi yok” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Tüm belirtilere göre bu hamle, Batı’nın, saldırgan bir politika izleyen ve öncelikle Rusya ve Rusya’nın Balkanlardaki yapıcı rolünü hedef alan, Arnavut nüfuslu bir kukla devlet yapılandırmasını yaratma projesine hizmet etmek amacıyla yapılan kasıtlı bir provokasyon” dendi.BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu ve Kosova’daki uluslararası güçlere, “Priştine’deki Rus Kançılaryası personelinin güvenliğini ve işlerini eksiksiz yerine getirmesi için gereken koşulları sağlama” çağrısında bulunan Zaharova, “BM idaresinden ilgili yazılı garanti bekliyoruz. Kosovalı politikacıların bu kışkırtıcı davranışının, çözüm sürecinde yer alan partnerler tarafından gerekli biçimde değerlendirileceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.

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rusya, mariya zaharova, kosova, priştine, rus diplomat, istenmeyen kişi