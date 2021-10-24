https://tr.sputniknews.com/20211024/rusya-nikaraguaya-1-milyon-dozu-askin-sputnik-light-asisi-gonderdi-1050130692.html

Rusya, Nikaragua’ya 1 milyon dozu aşkın Sputnik Light aşısı gönderdi

Rusya, Nikaragua’ya 1 milyon dozu aşkın Sputnik Light aşısı gönderdi

Rusya’nın Nikaragua’ya 1.1 milyon doz Sputnik Light koronavirüs aşısı gönderdiği belirtildi. Sputnik Light, yerel bir sağlık otoritesi tarafından dünyada... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T17:19+0300

2021-10-24T17:19+0300

2021-10-24T17:19+0300

dünya

rusya

nikaragua

koronavirüs

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

sputnik light

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, Nikaragua’ya 1.1 milyon doz Sputnik Light aşısı gönderdiklerini, söz konusu aşıların ülkenin aşılama programında kullanılacağını belirtti.Sputnik Light, Rusya’da üretilen koronavirüs aşılarından biri ve sadece bir dozdan oluşuyor. Aşı kendi başına koruyucu olmasının yanında, iki doz şeklinde uygulanmış aşıların oluşturduğu bağışıklığı yükseltmek adına üçüncü doz takviye aşı olarak da kullanılmak üzere piyasaya sürüldü.Sputnik aşısına ilk onay verenlerden biriNikaragua, Sputnik Light aşısının iki dozluk orijinal versiyonu olan Sputnik V’ye kullanım izni veren ilk ülkelerden biriydi. Ülkede Sputnik Light aşısı da mayıs ayında onaylandı.Şimdiye dek Türkiye dahil 70 ülkede kullanım izni bulunan Sputnik V aşısı, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelenmiş durumda.

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rusya, nikaragua, koronavirüs, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), sputnik light