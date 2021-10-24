https://tr.sputniknews.com/20211024/rusya-nikaraguaya-1-milyon-dozu-askin-sputnik-light-asisi-gonderdi-1050130692.html
Rusya, Nikaragua’ya 1 milyon dozu aşkın Sputnik Light aşısı gönderdi
Rusya, Nikaragua’ya 1 milyon dozu aşkın Sputnik Light aşısı gönderdi
Rusya’nın Nikaragua’ya 1.1 milyon doz Sputnik Light koronavirüs aşısı gönderdiği belirtildi. Sputnik Light, yerel bir sağlık otoritesi tarafından dünyada... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T17:19+0300
2021-10-24T17:19+0300
2021-10-24T17:19+0300
dünya
rusya
nikaragua
koronavirüs
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
sputnik light
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044551008_0:2:2757:1552_1920x0_80_0_0_ba66b1d79f2c50c28226a7a3c051fc3b.jpg
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, Nikaragua’ya 1.1 milyon doz Sputnik Light aşısı gönderdiklerini, söz konusu aşıların ülkenin aşılama programında kullanılacağını belirtti.Sputnik Light, Rusya’da üretilen koronavirüs aşılarından biri ve sadece bir dozdan oluşuyor. Aşı kendi başına koruyucu olmasının yanında, iki doz şeklinde uygulanmış aşıların oluşturduğu bağışıklığı yükseltmek adına üçüncü doz takviye aşı olarak da kullanılmak üzere piyasaya sürüldü.Sputnik aşısına ilk onay verenlerden biriNikaragua, Sputnik Light aşısının iki dozluk orijinal versiyonu olan Sputnik V’ye kullanım izni veren ilk ülkelerden biriydi. Ülkede Sputnik Light aşısı da mayıs ayında onaylandı.Şimdiye dek Türkiye dahil 70 ülkede kullanım izni bulunan Sputnik V aşısı, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelenmiş durumda.
rusya
nikaragua
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044551008_0:0:2069:1552_1920x0_80_0_0_dd7b199312d0570b2fe9680640cb62ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, nikaragua, koronavirüs, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), sputnik light
Rusya, Nikaragua’ya 1 milyon dozu aşkın Sputnik Light aşısı gönderdi
Rusya’nın Nikaragua’ya 1.1 milyon doz Sputnik Light koronavirüs aşısı gönderdiği belirtildi. Sputnik Light, yerel bir sağlık otoritesi tarafından dünyada onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin tek dozluk versiyonu.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, Nikaragua’ya 1.1 milyon doz Sputnik Light aşısı gönderdiklerini, söz konusu aşıların ülkenin aşılama programında kullanılacağını belirtti.
Sputnik Light, Rusya’da üretilen koronavirüs aşılarından biri ve sadece bir dozdan oluşuyor. Aşı kendi başına koruyucu olmasının yanında, iki doz şeklinde uygulanmış aşıların oluşturduğu bağışıklığı yükseltmek adına üçüncü doz takviye aşı olarak da kullanılmak üzere piyasaya sürüldü.
Sputnik aşısına ilk onay verenlerden biri
Nikaragua, Sputnik Light aşısının iki dozluk orijinal versiyonu olan Sputnik V’ye kullanım izni veren ilk ülkelerden biriydi. Ülkede Sputnik Light aşısı da mayıs ayında onaylandı.
Şimdiye dek Türkiye dahil 70 ülkede kullanım izni bulunan Sputnik V aşısı, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.
Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.
Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelenmiş durumda.