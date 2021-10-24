Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211024/rusya-nikaraguaya-1-milyon-dozu-askin-sputnik-light-asisi-gonderdi-1050130692.html
Rusya, Nikaragua’ya 1 milyon dozu aşkın Sputnik Light aşısı gönderdi
Rusya, Nikaragua’ya 1 milyon dozu aşkın Sputnik Light aşısı gönderdi
Rusya’nın Nikaragua’ya 1.1 milyon doz Sputnik Light koronavirüs aşısı gönderdiği belirtildi. Sputnik Light, yerel bir sağlık otoritesi tarafından dünyada... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T17:19+0300
2021-10-24T17:19+0300
dünya
rusya
nikaragua
koronavirüs
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
sputnik light
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044551008_0:2:2757:1552_1920x0_80_0_0_ba66b1d79f2c50c28226a7a3c051fc3b.jpg
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, Nikaragua’ya 1.1 milyon doz Sputnik Light aşısı gönderdiklerini, söz konusu aşıların ülkenin aşılama programında kullanılacağını belirtti.Sputnik Light, Rusya’da üretilen koronavirüs aşılarından biri ve sadece bir dozdan oluşuyor. Aşı kendi başına koruyucu olmasının yanında, iki doz şeklinde uygulanmış aşıların oluşturduğu bağışıklığı yükseltmek adına üçüncü doz takviye aşı olarak da kullanılmak üzere piyasaya sürüldü.Sputnik aşısına ilk onay verenlerden biriNikaragua, Sputnik Light aşısının iki dozluk orijinal versiyonu olan Sputnik V’ye kullanım izni veren ilk ülkelerden biriydi. Ülkede Sputnik Light aşısı da mayıs ayında onaylandı.Şimdiye dek Türkiye dahil 70 ülkede kullanım izni bulunan Sputnik V aşısı, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelenmiş durumda.
rusya
nikaragua
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044551008_0:0:2069:1552_1920x0_80_0_0_dd7b199312d0570b2fe9680640cb62ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, nikaragua, koronavirüs, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), sputnik light

Rusya, Nikaragua’ya 1 milyon dozu aşkın Sputnik Light aşısı gönderdi

17:19 24.10.2021
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUSputnik Light aşısı
Sputnik Light aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
Abone ol
Rusya’nın Nikaragua’ya 1.1 milyon doz Sputnik Light koronavirüs aşısı gönderdiği belirtildi. Sputnik Light, yerel bir sağlık otoritesi tarafından dünyada onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin tek dozluk versiyonu.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, Nikaragua’ya 1.1 milyon doz Sputnik Light aşısı gönderdiklerini, söz konusu aşıların ülkenin aşılama programında kullanılacağını belirtti.
Sputnik Light, Rusya’da üretilen koronavirüs aşılarından biri ve sadece bir dozdan oluşuyor. Aşı kendi başına koruyucu olmasının yanında, iki doz şeklinde uygulanmış aşıların oluşturduğu bağışıklığı yükseltmek adına üçüncü doz takviye aşı olarak da kullanılmak üzere piyasaya sürüldü.

Sputnik aşısına ilk onay verenlerden biri

Nikaragua, Sputnik Light aşısının iki dozluk orijinal versiyonu olan Sputnik V’ye kullanım izni veren ilk ülkelerden biriydi. Ülkede Sputnik Light aşısı da mayıs ayında onaylandı.
Şimdiye dek Türkiye dahil 70 ülkede kullanım izni bulunan Sputnik V aşısı, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.
Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.
Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelenmiş durumda.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:20Kılıçdaroğlu Türkiye Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: 'Oyunuza değil sorunlarınızı çözmeye talibim'
18:18Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı
18:09Fatih'te yolda kalan İETT otobüsünü yolcular itti
18:01Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı
17:50Meteoroloji'den 4 il için önemli uyarı
17:36Meral Akşener: Ömer'in yolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz
17:33Diyanet’ten ‘baby shower’ tepkisi
17:19Rusya, Nikaragua’ya 1 milyon dozu aşkın Sputnik Light aşısı gönderdi
17:13Gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı
17:09Rusya: Kosova’nın diplomatlarımızı sınır dışı etme kararı yasal statülerini etkilemez
17:00Kadıköy Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi
16:53Pandemi yardımı olarak aldığı kredinin 58 bin dolarını Pokemon kartına verdi
16:49Türk-İş'ten ‘gelir vergisi düşürülsün’ talebi: 'Ücreti 4 bin lira olan işçi 1479 lira kayba uğruyor'
16:36Yolda yürüyen kadına kapkaç güvenlik kamerasına yakalandı
16:31Kremlin: Hiçbir kılıf, NATO’nun gerçekte saldırgan bir blok olduğunu gizleyemez
16:22Abdullah Avcı'dan 'şampiyonluk' açıklaması: Sonu harika olacak
16:2015 yaşındaki kızı kayıplara karışan anne: Dışarıda çok kötüler var, ne olursun dön
16:16Rusya’nın döviz rezervleri bir haftada 5 milyar dolar arttı
16:02Eylül ayında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 19 düşüş: Araç fiyatları yüzde 1.6 yükseldi
15:56Akşener: İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz