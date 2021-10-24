https://tr.sputniknews.com/20211024/yolda-yuruyen-kadina-kapkac-guvenlik-kamerasina-yakalandi-1050129919.html

Yolda yürüyen kadına kapkaç güvenlik kamerasına yakalandı

Yolda yürüyen kadına kapkaç güvenlik kamerasına yakalandı

Kocaeli'de akşam saatlerinde sokakta yürüyen kadın, onu takip eden şüphelinin kapkaçına uğradı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T16:36+0300

2021-10-24T16:36+0300

2021-10-24T16:36+0300

türkiye

kocaeli

kadın

güvenlik kamerası

kapkaç

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Kocaeli Kartepe’de meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli boş sokakta yürüyen kadını takip etmeye başladı.Şüpheli, dakikalarca süren takibin ardından kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın dengesini kaybederek yere düşerken, şüpheli ise koşarak kayıplara karıştı.Yaşanan kapkaç anı da saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kadını gizlice takip ettiği, daha sonra birden koşarak çantasını aldığı, ardından da olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

türkiye

kocaeli

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kocaeli, kadın, güvenlik kamerası, kapkaç