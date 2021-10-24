Yolda yürüyen kadına kapkaç güvenlik kamerasına yakalandı

Kocaeli Kartepe’de meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli boş sokakta yürüyen kadını takip etmeye başladı.Şüpheli, dakikalarca süren takibin ardından kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın dengesini kaybederek yere düşerken, şüpheli ise koşarak kayıplara karıştı.Yaşanan kapkaç anı da saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kadını gizlice takip ettiği, daha sonra birden koşarak çantasını aldığı, ardından da olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Kocaeli'de akşam saatlerinde sokakta yürüyen kadın, onu takip eden şüphelinin kapkaçına uğradı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kocaeli Kartepe’de meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli boş sokakta yürüyen kadını takip etmeye başladı.
Şüpheli, dakikalarca süren takibin ardından kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın dengesini kaybederek yere düşerken, şüpheli ise koşarak kayıplara karıştı.
Yaşanan kapkaç anı da saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kadını gizlice takip ettiği, daha sonra birden koşarak çantasını aldığı, ardından da olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.