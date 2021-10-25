https://tr.sputniknews.com/20211025/abd-disisleri-osman-kavalayla-ilgili-aciklama-viyana-sozlesmesinin-41-maddesiyle-tutarlidir-1050171802.html

ABD Dışişleri: Osman Kavala'yla ilgili açıklama Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle tutarlıdır

ABD Dışişleri: Osman Kavala'yla ilgili açıklama Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle tutarlıdır

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerine yönelik, "Ülkemizin bağımsızlığına saygı duymayan hiç kimse bu... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T22:14+0300

2021-10-25T22:14+0300

2021-10-25T22:23+0300

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viyana sözleşmesi

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz." dedi.Biden yönetimi olarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı küresel olarak desteklemeye devam edeceklerini belirten Price, "ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz. İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında iş birliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

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2021

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abd dışişleri, ned price, türkiye, viyana sözleşmesi