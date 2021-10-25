https://tr.sputniknews.com/20211025/ava-giderken-avlandi-fil-kacak-avciyi-ezdi-1050159345.html

Ava giderken avlandı: Fil, kaçak avcıyı ezdi

Ava giderken avlandı: Fil, kaçak avcıyı ezdi

Güney Afrika'da Rangers'teki Krugger Milli Parkı'nda izinsiz avcılık yapan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Park yetkilileri, fillerin yaşam alanına... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T16:08+0300

2021-10-25T16:08+0300

2021-10-25T16:20+0300

yaşam

güney afrika

saldırı

safari

fil

vahşi doğa

kaçak avcılık

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Güney Afrika'nın en büyük milli parkı ve safari merkezi Krugger'de kaçak bir avcının cansız bedenine ulaşıldı. Parkın sözcüsü Twitter'da yaptığı açıklamada, güvenlik görevlilerinin parkın girişe izin verilmeyen bölgelerinden Stolznek’te fil saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş bir kaçak avcının cesedine ulaşıldığı belirtildi.Açıklamada, "İlk soruşturmalara göre, ölen kişinin bir fil tarafından öldürüldüğüne işaret ediyor" denildi.Ölen kişinin kimliği açıklanmadı.Park sözcüsü yaptığı açıklamada, parkın içinde katledilen herhangi bir hayvan bulunmadığını ifade etti ve yasadışı avlanmanın tehlikelerine dikkat çekti. Güney Afrika'daki Krugger Milli Parkı, 5 milyon dönümlük arazisiyle ülkenin en büyük vahşi doğayı koruma alanı olarak faaliyet gösteriyor. Fakat kaçak avcılık nedeniyle parkın içerisinde türleri koruma altına alınan hayvanların popülasyonunda ciddi bir azalma görülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210508/avlanma-yasaginda-2-bin-500-inci-kefali-ele-gecirildi-kacak-avcilara-15-bin-tl-idari-para-cezasi-1044451349.html

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güney afrika, saldırı, safari, fil, vahşi doğa, kaçak avcılık