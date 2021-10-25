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Ava giderken avlandı: Fil, kaçak avcıyı ezdi
Ava giderken avlandı: Fil, kaçak avcıyı ezdi
Güney Afrika'da Rangers'teki Krugger Milli Parkı'nda izinsiz avcılık yapan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Park yetkilileri, fillerin yaşam alanına... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T16:08+0300
2021-10-25T16:20+0300
yaşam
güney afrika
saldırı
safari
fil
vahşi doğa
kaçak avcılık
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Güney Afrika'nın en büyük milli parkı ve safari merkezi Krugger'de kaçak bir avcının cansız bedenine ulaşıldı. Parkın sözcüsü Twitter'da yaptığı açıklamada, güvenlik görevlilerinin parkın girişe izin verilmeyen bölgelerinden Stolznek’te fil saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş bir kaçak avcının cesedine ulaşıldığı belirtildi.Açıklamada, "İlk soruşturmalara göre, ölen kişinin bir fil tarafından öldürüldüğüne işaret ediyor" denildi.Ölen kişinin kimliği açıklanmadı.Park sözcüsü yaptığı açıklamada, parkın içinde katledilen herhangi bir hayvan bulunmadığını ifade etti ve yasadışı avlanmanın tehlikelerine dikkat çekti. Güney Afrika'daki Krugger Milli Parkı, 5 milyon dönümlük arazisiyle ülkenin en büyük vahşi doğayı koruma alanı olarak faaliyet gösteriyor. Fakat kaçak avcılık nedeniyle parkın içerisinde türleri koruma altına alınan hayvanların popülasyonunda ciddi bir azalma görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210508/avlanma-yasaginda-2-bin-500-inci-kefali-ele-gecirildi-kacak-avcilara-15-bin-tl-idari-para-cezasi-1044451349.html
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güney afrika, saldırı, safari, fil, vahşi doğa, kaçak avcılık

Ava giderken avlandı: Fil, kaçak avcıyı ezdi

16:08 25.10.2021 (güncellendi: 16:20 25.10.2021)
© REUTERS / Philimon BulawayoFil, filler
Fil, filler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© REUTERS / Philimon Bulawayo
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Güney Afrika'da Rangers'teki Krugger Milli Parkı'nda izinsiz avcılık yapan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Park yetkilileri, fillerin yaşam alanına izinsiz giren avcının kimliğini açıklamadı.
Güney Afrika'nın en büyük milli parkı ve safari merkezi Krugger'de kaçak bir avcının cansız bedenine ulaşıldı. Parkın sözcüsü Twitter'da yaptığı açıklamada, güvenlik görevlilerinin parkın girişe izin verilmeyen bölgelerinden Stolznek’te fil saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş bir kaçak avcının cesedine ulaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "İlk soruşturmalara göre, ölen kişinin bir fil tarafından öldürüldüğüne işaret ediyor" denildi.
Ölen kişinin kimliği açıklanmadı.
Park sözcüsü yaptığı açıklamada, parkın içinde katledilen herhangi bir hayvan bulunmadığını ifade etti ve yasadışı avlanmanın tehlikelerine dikkat çekti.

Güney Afrika'daki Krugger Milli Parkı, 5 milyon dönümlük arazisiyle ülkenin en büyük vahşi doğayı koruma alanı olarak faaliyet gösteriyor. Fakat kaçak avcılık nedeniyle parkın içerisinde türleri koruma altına alınan hayvanların popülasyonunda ciddi bir azalma görülüyor.
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