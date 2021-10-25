https://tr.sputniknews.com/20211025/bahceli-turkiye-cumhuriyetinin-fikir-kutbu-sis-bulutunu-dagitan-munevveri-ziya-gokalptir-1050172094.html

Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin fikir kutbu, sis bulutunu dağıtan münevveri Ziya Gökalp'tir

Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin fikir kutbu, sis bulutunu dağıtan münevveri Ziya Gökalp'tir

MHP lideri Bahçeli, Ziya Gökalp’in 97. ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda "Türkiye Cumhuriyeti’nin fikir kutbu, ana dinamiği, sis bulutunu dağıtan... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T22:37+0300

2021-10-25T22:37+0300

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkçülüğün fikir babası Ziya Gökalp’in 97. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:“Fikrin ve düşüncenin isabeti kadar istikrarının ve zamanını aşan bir itibarının bulunması hem tezahür ettiği çağa ışık saçmasına, hem de dar kalıplara sığmayıp taşmasına hizmet eder. Fikir hür bir kafanın, emek ve sabırla billurlaşmış bir inanmışlığın eşsiz mükafatıdır.Merhum Cemil Meriç'in de dediği gibi fikir insanı için namus abeste direniş değil, hakikate teslimiyettir. 20'inci yüzyıla mühür vuran en önemli düşünce mimarlarımızdan birisi olan merhum Ziya Gökalp hakikate teslim olan, bunu muazzam bir çalışmayla süsleyen şahsiyettir. Merhum Gökalp aynı zamanda bir dönemin uyanık şuurudur. Büyük bir fikir hamulesine, yüksek bir idrake sahip olduğundan dolayı Türk milliyetçiliği fikriyatının zirvelerinden birisi olmayı gönlüyle kaleminin birbirini tamamlamasıyla hak etmiştir.”O fikir hayatımızın dağıdır. Hayatın içinde, Türklüğün ruhunda, Türk tarihinin derinliklerinde adeta define aramış, bulduğunu da kavramsallaştırıp formüle ederek bizlere miras bırakmıştır. Aydının vazifesi aydınlık getirmekse, bunu merhum düşünürümüz başarmıştır. Türkçülüğü, Türk milletini yükseltmek olarak tanımlayarak tarihin kopan halkalarını birleştirmiş, devirler arası tefekkür köprüsü kurmuştur. O sadece vefat yıl dönümlerinde değil, kültür meclislerinde, irfan sohbetlerinde, fikir ve düşünce mahfillerinde gıptayla anılmıştır.Türkiye'nin siyasi ve fikri gelişmesinin geri planında esasen merhum Gökalp'in mütefekkir soluğu, yılmaz kalemi, radyuma benzeyen beyni yer almaktadır. Diyebiliriz ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin fikir kutbu, ana dinamiği, sis bulutunu dağıtan münevveri Ziya Gökalp'tir. Siyasetçi, şair, eğitimci, gazeteci vasıflarının yanı sıra ve bunlardan daha da önde milli bir aydın olarak gönüllerimizde taht kuran, yolumuzu aydınlatan, Türk milliyetçiliğini sosyolojik bir bakışla yorumlayan, müstesna eserleriyle iz bırakan isim yine Ziya Gökalp'tir. Büyük düşünürümüze vefatının 97'inci yıl dönümünde Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, bizlere emanet ettiği fikir meşalesini gururla taşıyacağımızı bilvesile ifade ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun diyorum.”

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türkiye, mhp, devlet bahçeli, ziya gökalp