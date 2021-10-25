https://tr.sputniknews.com/20211025/chpli-yalimdan-bozuk-para-raporu-50-kurusun-maliyeti-66-kurus-1050144851.html

CHP'li Yalım'dan 'bozuk para' raporu: 50 kuruşun maliyeti 66 kuruş

CHP'li Yalım'dan 'bozuk para' raporu: 50 kuruşun maliyeti 66 kuruş

CHP’li Özkan Yalım’ın çalışmasına göre madeni para basımında kullanılan maden maliyetleri dövizle birlikte fırladı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T11:22+0300

2021-10-25T11:22+0300

2021-10-25T11:22+0300

ekonomi

özkan yalım

döviz

bozuk para

madeni para

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CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bir çalışma yaparak madeni paraların basımındaki madenlerin fiyatının yükselmesi ile para maliyetinin nasıl yükseldiğini ortaya koydu.Yalım, bozuk paralarda kullanılan madenlerin maliyetlerini belirledi. Buna göre, madeni paralarda bakır, nikel ve çinko madenleri kullanılıyor. Dövizdeki artışla birlikte madeni paraların maden değerleri de yükseldi. Paralardaki maden değerlerinden yola çıkarak hesaplama yapan Yalım, 1 kuruşun basımında 26 kuruşluk maden kullanıldığını saptadı. Yani 1 kuruş basmak için Merkez Bankası, 26 kuruşluk bakır ve nikel madeni alıyor. 5, 10, 25, 50 kuruşluklar ve 1 TL’lik madeni paralarda ise bakır ve nikele ek olarak çinko da kullanılıyor. Hesaplamaya göre 5 kuruşun maden maliyeti 28 kuruşa, 10 kuruşun maliyeti 31 kuruşa, 25 kuruşun maliyeti 39 kuruşa ve 50 kuruşun maliyeti de 66 kuruşa yükselmiş durumda. 1 TL’nin maden maliyeti ise 79 kuruş olarak hesaplanmış.Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre, tüm araştırmalarına karşın 1 ve 5 kuruş bulmakta zorlandıklarını dile getiren Yalım, şöyle konuştu: “Madeni paraları eritip içindeki madenleri ayrıştırarak satmak kârlı hale geldi. Bu yüzden Merkez Bankası hükümetin izlediği yanlış politikalar nedeniyle madeni para basımında zarar ediyor. Madeni paraları toplayan hurdacılar da kâra geçiyor. Kuruşları toplayıp erittikleri için piyasada yeterince kuruş bulunmuyor. Ayrıca maden kendiliğinden para olmuyor. Bunun için kurulmuş Darphane var. Orada çalışanlar var, harcanan enerji, personel ve diğer giderler var.”

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özkan yalım, döviz, bozuk para, madeni para