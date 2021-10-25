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https://tr.sputniknews.com/20211025/elif-cakalin-olumune-iliskin-tutuklu-bulunan-3-suphelinin-tahliyesine-karar-verildi-1050163998.html
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin tutuklu bulunan 3 şüphelinin tahliyesine karar verildi
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin tutuklu bulunan 3 şüphelinin tahliyesine karar verildi
İstanbul Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan üç şüphelinin adli kontrol... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T17:44+0300
2021-10-25T17:44+0300
yaşam
istanbul
elif çakal
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Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı 21 Ekim'de soruşturma kapsamında 'Eziyet etme' suçundan tutuklu bulunan Elif Çakal'ın arkadaşları Gürkan K., Ufuk B. ve S.T'nin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 108. Maddesi uyarınca tutukluluk hallerinin uzatılması talebinde bulundu.Talep üzerine 21 Ekim'de Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutukluluk incelemesi duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu şüphelilerin avukatları katıldı. Şüpheli Ufuk B.'nin avukat, müvekkilinin maktüleye yönelik herhangi bir fiziksel temas ya da suç teşkil eden davranışlarının olmadığını, husumetinin olmadığını savundu. Suça sürüklenen S.T.'nin avukatı ise müvekkilinin 17 yaşında bir çocuk olduğunu belirterek 4 aydır tutuklu bulunduğunu, görüntülere göre meşru müdafaa kapsamında basit yaralama söz konusu olduğunu kaydetti. Şüpheli Gürkan K.'nin avukatı da tüm delillerin toplandığını, tek beklenenin adli tıp raporu olduğunu, tutuklu kalmasının cezalandırma boyutunu aştığını ifade etti. Tüm şüphelilerin avukatları müvekkilleri hakkında tahliye talebinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210630/elif-cakalin-supheli-olumu-arkadaslarinin-dovdugu-anlar-ortaya-cikti-1044851377.html
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istanbul, elif çakal

Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin tutuklu bulunan 3 şüphelinin tahliyesine karar verildi

17:44 25.10.2021
© DHAElif Çakal'ın şüpheli ölümü
Elif Çakal'ın şüpheli ölümü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© DHA
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İstanbul Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan üç şüphelinin adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verildi.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı 21 Ekim'de soruşturma kapsamında 'Eziyet etme' suçundan tutuklu bulunan Elif Çakal'ın arkadaşları Gürkan K., Ufuk B. ve S.T'nin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 108. Maddesi uyarınca tutukluluk hallerinin uzatılması talebinde bulundu.
Talep üzerine 21 Ekim'de Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutukluluk incelemesi duruşması yapıldı.
Duruşmaya tutuklu şüphelilerin avukatları katıldı. Şüpheli Ufuk B.'nin avukat, müvekkilinin maktüleye yönelik herhangi bir fiziksel temas ya da suç teşkil eden davranışlarının olmadığını, husumetinin olmadığını savundu.
Suça sürüklenen S.T.'nin avukatı ise müvekkilinin 17 yaşında bir çocuk olduğunu belirterek 4 aydır tutuklu bulunduğunu, görüntülere göre meşru müdafaa kapsamında basit yaralama söz konusu olduğunu kaydetti.
Elif Çakal'ın şüpheli ölümü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2021
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Şüpheli Gürkan K.'nin avukatı da tüm delillerin toplandığını, tek beklenenin adli tıp raporu olduğunu, tutuklu kalmasının cezalandırma boyutunu aştığını ifade etti. Tüm şüphelilerin avukatları müvekkilleri hakkında tahliye talebinde bulundu.
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