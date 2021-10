https://tr.sputniknews.com/20211025/gida-denetim-seferberligi-kapsaminda-denetimler-basladi-1050171463.html

'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında denetimler başladı

'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında denetimler başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek 'Gıda Denetim Seferberliği' başladı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T22:12+0300

2021-10-25T22:12+0300

2021-10-25T22:12+0300

türkiye

diyarbakır

kırıkkale

gıda

denetim

tarım ve orman bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050170893_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_35666cc34ac264aadfa72cb06880ff23.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulamaya konulan gıda denetim seferberliğiyle 28 Ekim’e kadar 720 bin işletme denetlenecek. Çalışmalarda 7 bin 300 gıda denetim personeli görev yapıyor.Bu çerçevede Ankara'da da bazı gıda işletmeleri denetime tabi tutuldu. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin de denetimlere katıldı.Metin, denetim öncesinde yaptığı açıklamada, gıda güvenliğine aykırı üretime toleranslarının bulunmadığını ve Ankara’da 371 denetim elemanıyla çalışmaları gerçekleştireceklerini söyledi.Bakanlık olarak gıda üretimindeki usulsüzlüklerin denetiminde vatandaşların sağlığının öncelikleri olduğunu belirten Metin, denetimlerde fahiş fiyatlara ilişkin tespitte bulunurlarsa onu da ilgili bakanlığa bildireceklerini dile getirdi.Metin, unlu mamuller, et ve süt ürünleri gibi işletmelerin hem üretim hem satış noktalarında denetimler gerçekleştireceklerine işaret ederek, "Kafe ve restoranlarda gıdaya bulaşan bütün malzemeler her yönüyle denetlenecek. Masaların üzerindeki tuzlukları bile kontrol edeceğiz" dedi.'Eksiklik devam ederse cezai işlem uygulanacak'Metin ve beraberindeki ekip, açıklamaların ardından fırın, pastane ve kafe olarak faaliyet gösteren iş yerini denetledi.İşletme sahibi ve çalışanlarla sohbet eden Metin, ekmek almaya gelen müşteriye, "Bugün Türkiye çapında denetime çıktık. Amacımız, sizlerin sağlıklı gıdaya güvenle ulaşması. Gerekli denetimleri yaptık. Ürünlerden numune alıp onları laboratuvarda inceleyeceğiz" bilgisini verdi.Metin, denetimin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, işletmedeki incelemenin sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:Ekmeklerin gramajına da bakıldıİşletmede yapılan denetim kapsamında ekmeklerin gramajlarının Gıda Kodeksi'ne uygunluğu kontrol edildi.İşletmede ekmek, yaş pasta ve diğer ürünlerden numuneler alındı. İşletme yetkilisine çöp kutusunun üretim tesisinin yanında olması, peçete eksikliği, pastacılıkta kullanılan ürünlerin bekletildiği kutularda son kullanma tarihi ve ürünlerin isminin yazmaması, yumurtalarla pişmeye hazır durumdaki malzemelerin üzerinin açık alanda tutulması nedenleriyle uyarıda bulunuldu. Ekipler, bir haftalık sürede eksiklikler giderilmezse işletmeye ceza kesileceğini söyledi.Denetimler kapsamda 41 kamu ve 104 özel laboratuvarda üretim, satış noktaları, restoran, lokanta ve kafe gibi toplu tüketim yerlerinden alınan numuneler incelenecek.Gerekli koşulları sağlamayan işletmelere cirolarına bağlı olarak 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası, adli para cezası, hapis cezası ve meslekten men gibi cezalar verilebilecek.Kırklareli’nde de başladıKırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile personel, süt ve süt ürünleri ile et işletmelerinde denetimde bulundu.Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, etiket ve personelin çalışma belgelerini kontrol etti.Mehmet Aksoy, Bakanlığın talimatı ile kentteki tüm gıda işletmelerinin denetleneceğini söyledi.Denetimlerin 24 saat esasına göre yapılacağını ifade eden Aksoy, amaçlarının vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını istediklerini kaydetti.Tarladan sofraya sağlıklı gıda güvenliği için çalıştıklarını dile getiren Aksoy, "Bizim amacımız kentimizde vatandaşımızın tükettiği ürünün sağlıklı olması. Görevimizin başındayız. Tüm gıda işletmeleri denetlenecek. Herhangi bir olumsuzluk karşısında yasaya göre, kapatma dahil çok ağır para cezaları var. Sayın savcılarımız da zaten hapis cezalarıyla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor. Biliyorsunuz daha öncede bizim ilimizde bir işletmede uygunsuz bir faaliyet olmuş ve işletme kapatılmıştı. Biz sağlıklı gıda için elimizden geleni yapıyoruz, yanlış iş yapana da devletimiz göz açtırmıyor. Biz sahadayız. Olumsuz durumlarda vatandaşlarımız Alo 174 Gıda Hattı'mızı arayabilirler" şeklinde konuştu.Edirne ve Tekirdağ'da da ekipler denetimlerini sürdürüyor.DiyarbakırGıda denetimlerine katılan Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda tedarikinin tüm dünyada öneminin daha iyi anlaşıldığı bugünlerde, özellikle sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımın temeli olan gıda üretim yerlerinin kontrolünün ve denetiminin yapılacağını söyledi.Atalar, halkı gıdada taklit, tağşiş yapanlara, kalitesiz gıda üreterek insan sağlığıyla oynayanlara karşı korumanın öncelikli görevleri olduğunu ifade ederek, gıda denetimlerinin kent genelinde rutin olarak sürdüğünü belirtti.Denetimlerin gıda işletmelerine yönelik, ilave olarak da bayramlara yakın bazı sektörlerde yapıldığını dile getiren Atalar, bugünden itibaren de tüm yurtta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda denetimi seferberliği başlatıldığını aktardı.Atalar, eş zamanlı 81 ilde yürütülecek seferberlik kapsamında öncelikle gıda üretim yerleri olmak üzere gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetime tabi tutulacağını anlatarak, "İl müdürlüğümüzde bulunan tüm araçlarla, yetkili 110 gıda kontrol görevlisi tarafından fırınları, et işleme ve süt işleme tesisleri ile yemek fabrikaları başta olmak üzere, lokanta, restoran, fastfood, bakkal ve marketler titizlikle denetlenecektir. Gıda denetimlerinin öncelikli amacı, tüm gıda işletmelerini kaliteli ve sağlıklı hizmet sunan işletmelere dönüştürmektir. Denetimin ilk hedefi cezalandırmak değildir. İşletmeyi asgari üretim gerekliliklerine ulaştırmak, ilk hedeftir. İnsan sağlığını riske attığı tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanır" ifadelerini kullandı.Sayıları 10 bin 547 olan gıda üretim ve toplu tüketim iş yerleri ile gıda ile temas eden madde üreten iş yeri, gıda ve yem satış yerlerine yıl boyunca risk esaslı denetimler gerçekleştirildiğine işaret eden Atalar, şunları kaydetti:Atalar, halkın sağlıklı gıdaya ulaşmasını temin etmek için yıl boyunca aralıksız gıda denetimlerinin süreceğini belirterek, "Gıda denetim süreci ilgili en büyük yardımcımız bilinçli tüketiciler. Tüm vatandaşlarımızın, karşılaştıkları olumsuzluklarla ilgili 'Alo 174 Gıda Hattı'na ulaşabileceklerini ve her vatandaşımızın da birer denetçi olduğunu hatırlatmak isteriz. Sağlıklı gıdalar ile büyüyen sağlıklı nesillerden oluşan bir gelecek için hep beraber sürekli denetimdeyiz" diye konuştu.

türkiye

diyarbakır

kırıkkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diyarbakır, kırıkkale, gıda, denetim, tarım ve orman bakanlığı