https://tr.sputniknews.com/20211025/hsk-yargi-bagimsizligina-saygi-gosterilmesi-onem-arz-etmektedir-1050168309.html

HSK: Yargı bağımsızlığına saygı gösterilmesi önem arz etmektedir

HSK: Yargı bağımsızlığına saygı gösterilmesi önem arz etmektedir

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) "Tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T20:00+0300

2021-10-25T20:00+0300

2021-10-25T20:05+0300

türkiye

yargı

açıklama

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

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Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organlarında Türk Yargı sistemine yönelik eleştiri sınırlarını aşan bir takım açıklamalara yer verildiği ve bu kapsamda girişimlerde bulunulduğu gözlemlendiği belirtildi.Türk yargısının itibarına halel getirebilecek bu durum nedeniyle, basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olduğuna vurgu yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

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yargı, açıklama, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)