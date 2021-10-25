https://tr.sputniknews.com/20211025/kamu-bankalarindan-2-puanlik-kredi-faiz-indirimi-1050144188.html

Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi

Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi

Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

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faiz

ekonomi

ziraat bankası

halkbank

vakıflar bankası

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Ziraat bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

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faiz, ziraat bankası, halkbank, vakıflar bankası