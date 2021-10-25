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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211025/kamu-bankalarindan-2-puanlik-kredi-faiz-indirimi-1050144188.html
Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi
Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi
Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T10:55+0300
2021-10-25T10:55+0300
2021-10-25T11:05+0300
faiz
ekonomi
ziraat bankası
halkbank
vakıflar bankası
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Ziraat bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.
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faiz, ziraat bankası, halkbank, vakıflar bankası
Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi 10:55 25.10.2021 (güncellendi: 11:05 25.10.2021)
Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.
Ziraat bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.
Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.