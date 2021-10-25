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https://tr.sputniknews.com/20211025/kamu-bankalarindan-2-puanlik-kredi-faiz-indirimi-1050144188.html
Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi
Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi
Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
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faiz
ekonomi
ziraat bankası
halkbank
vakıflar bankası
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Ziraat bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.
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faiz, ziraat bankası, halkbank, vakıflar bankası

Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi

10:55 25.10.2021 (güncellendi: 11:05 25.10.2021)
© REUTERS / Murad SezerTürk Lirası, TL, para
Türk Lirası, TL, para - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© REUTERS / Murad Sezer
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Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.
Ziraat bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.
Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.
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