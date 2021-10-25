https://tr.sputniknews.com/20211025/milli-egitim-bakani-bin-817-sinifta-yuz-yuze-egitime-ara-verildi-1050152816.html

Milli Eğitim Bakanı: Bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi

Milli Eğitim Bakanı: Bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özer, salgın nedeniyle bin 817 sınıfta eğitime ara verildiğini... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T14:12+0300

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koronavirüs

eğitim

milli eğitim bakanlığı

aşı

salgın

koronavirüs

yüz yüze eğitim

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Sistemde kayıtlı olan 850 bin sınıftan bugün itibariyle bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı.Bakan Özer yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:"Sistemimizde kayıtlı 850 bin sınıf var ve bugün itibariyle sadece bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verilmiş. Birinci doz aşısını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, ikinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87. 2023 yılında hedefimiz, 4 ve 5 yaşta okul öncesi erişimi yüzde 100 oranına çıkarmaktır."

https://tr.sputniknews.com/20211008/milli-egitim-bakani-ozer-asilanmis-ve-antikor-olusturmus-ogretmen-oranimiz-yuzde-90--1049647442.html

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eğitim, milli eğitim bakanlığı, aşı, salgın, koronavirüs, yüz yüze eğitim