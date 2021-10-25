https://tr.sputniknews.com/20211025/nijerya-kendi-dijital-para-birimi-e-nairayi-piyasaya-surdu-1050166325.html

Nijerya, kendi dijital para birimi 'e-Naira'yı piyasaya sürdü

Nijerya, kendi dijital para birimi 'e-Naira'yı piyasaya sürdü

Nijerya Merkez Bankası (CBN), kripto para kullanımının yasaklanmasının ardından dijital para birimi 'e-Naira'yı piyasaya sürdüğünü duyurdu. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T18:49+0300

2021-10-25T18:49+0300

2021-10-25T18:49+0300

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e-naira

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Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından başkent Abuja'daki konutunda düzenlenen resmi lansmanın ardından 'e-Naira' kullanılmaya başlandı.CBN Başkanı Godwin Emefiele, burada yaptığı açıklamada, e-Naira'nın ülkedeki ödeme sistemini iyileştirmede yardımcı olacağını belirtti.Emefiele, şimdiden 500 milyon e-Naira'nın (1.21 milyon dolar) tedavüle sunulduğunu ve kullanılmaya başlandığını ifade etti.Google Playstore ve Apple Store'da 'e-Naira hızlı cüzdan' ve 'e-Naira tüccar cüzdan' olarak iki şekilde yer aldıklarını aktaran Emefiele, "Herkes adı, soyadı, doğum tarihi, menşe eyalet ve e-posta ile üye olabilir" dedi.Kripto para kullanımında dünyada ilk sıralarda bulunan Nijerya'da şubat ayında, kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımı yasaklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211024/nijerya-dijital-para-birimi-e-nairayi-piyasaya-suruyor-1050131994.html

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