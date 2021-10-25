Rusya: ABD'de Rus gazetecilere yönelik baskı artıyor

Bakanlık, "Son yıllarda, ABD hükümetinin ABD'deki Rus medya temsilcileri üzerindeki baskısı arttı, Rus medya temsilcileri birçok kez şiddet ve zulmün nesnesi haline geldi. Mihail Turgiyev, Yulia Olhovskaya, Vyaçeslav Arhipov ve diğerleri, ülkedeki bazı olayların aktarılması sırasında ABD kolluk kuvvetleri tarafından sert müdahalelere maruz kaldı. Gasp edilen gazeteciler Georgiy Olisaşvili ve Maksim Katayev, bir olayın soruşturmasında polisin kayıtsızlığı ve ilgisizliğiyle karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı.Rus Dışişleri, ABD istihbarat servislerinin Rus medya temsilcilerine yönelik provokasyonlarda bulunduğu da kaydetti.Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nin bu ve benzeri vakalar hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı'na protesto notaları göndererek her olayın titizlikle soruşturulmasını ve sonuçlarının bildirilmesini talep ettiğini anımsatan Rus Dışişleri, ABD tarafının bunlara kayıtsız kaldığını ve şimdiye dek yanıt alamadıklarını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD hükümetinin RİA Novosti de dahil ABD'deki Rus medya kuruluşlarının temsilcilerine yönelik baskıyı son yıllarda artırdığını belirtti.
Bakanlık, "Son yıllarda, ABD hükümetinin ABD'deki Rus medya temsilcileri üzerindeki baskısı arttı, Rus medya temsilcileri birçok kez şiddet ve zulmün nesnesi haline geldi. Mihail Turgiyev, Yulia Olhovskaya, Vyaçeslav Arhipov ve diğerleri, ülkedeki bazı olayların aktarılması sırasında ABD kolluk kuvvetleri tarafından sert müdahalelere maruz kaldı. Gasp edilen gazeteciler Georgiy Olisaşvili ve Maksim Katayev, bir olayın soruşturmasında polisin kayıtsızlığı ve ilgisizliğiyle karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı.
Rus Dışişleri, ABD istihbarat servislerinin Rus medya temsilcilerine yönelik provokasyonlarda bulunduğu da kaydetti.
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nin bu ve benzeri vakalar hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı'na protesto notaları göndererek her olayın titizlikle soruşturulmasını ve sonuçlarının bildirilmesini talep ettiğini anımsatan Rus Dışişleri, ABD tarafının bunlara kayıtsız kaldığını ve şimdiye dek yanıt alamadıklarını vurguladı.