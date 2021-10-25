https://tr.sputniknews.com/20211025/sevan-nisanyan-yunanistanda-istenmeyen-kisi-ilan-edildi-1050147132.html

Sevan Nişanyan Yunanistan'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Sevan Nişanyan Yunanistan'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi

4 yıl önce Türkiye'de kaldığı cezaevinden kaçıp Yunanistan'a geçen Sevan Nişanyan, ülkede 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini açıkladı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T12:18+0300

2021-10-25T12:18+0300

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politika

yunanistan

belgrad

belgrad ormanı

istenmeyen kişi

sevan nişanyan

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Yurtdışı gezisinin ardından Belgrad üzerinden Yunanistan'da yaşadığı Samos Adası'na dönmek isterken Yunanistan'da 'istenmeyen insan' ilan edildiğini öğrenen Sevan Nişanyan, gelişmeleri Youtube yayınında açıkladı.ArtıGerçek'in aktardığına göre, iki yıldır sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan ve her pazar “Pazar Sohbetleri” adı altında Youtube yayınları yapan Sevan Nişanyan Belgrad'dan yaptığı açıklamada neden istenmeyen kişi ilan edildiği ile ilgili Yunanistan makamlarının 'devlet sırrı' açıklaması yaptıklarını söyledi.Bu tepkinin Türkiye'nin baskısı sonucunda olabileceğine dikkat çeken Nişanyan, Yunanistan'daki makamların son yıllarda yaptığı yer adları çalışmasına Kuzey Yunanistan'ı da eklemesinden rahatsız olmuş olabileceğini de dile getirdi.Nişanyan 4 yıl önce Samos adasına yerleşmişti.Yayınlarında Koronavirüs salgını konusunda eleştirileri sebebiyle sosyal medya hesapları defalarca engellenen ‘Nişanyan index Anatolicus’ adlı yer adları websitesine bir süre önce Yunanistan'ı dâhil etmişti.Nişanyan Belgrad'dan yaptığı Youtube yayınında Yunanistan'ın kararıyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:“Türkiye'deki yer adlarıyla 10 sene kadar uğraştıktan sonra komşu ülkelerle de ilgilenme ihtiyacı hissettim. Geçen sene Kuzey Yunanistan'ın ve Bulgaristan'ın yer adlarını ki bu yer adlarının çok büyük bir bölümü Türkçe'dir. Kuzey Yunanistan'daki yer adlarının yarısı Bulgarca Yarısı Türkçe'dir. Yunanca hemen hemen yoktur. Onları da haritaya geçirme ihtiyacı duydum. Devletler açısından bu mahremine el atmak gibi bir şey. Bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yunan devleti 'ne yapıyor lan bu' duygusuna şiddetle kapılmıştır çünkü dünyanın bütün bürokratları kardeştir.”

yunanistan

belgrad

belgrad ormanı

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yunanistan, belgrad, belgrad ormanı, istenmeyen kişi, sevan nişanyan