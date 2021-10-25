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Son 24 saatte 27 bin 663 vaka tespit edildi, 232 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 27 bin 663 vaka tespit edildi, 232 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T21:16+0300
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türkiye’de kovid-19 salgını
Son 24 saatte 27 bin 663 vaka tespit edildi, 232 kişi hayatını kaybetti
21:16 25.10.2021 (güncellendi: 21:25 25.10.2021)
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Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi.