St. Petersburg’da Kovid-19 önlemleri sıkılaştırılacak

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, 30 Ekim – 7 Kasım döneminde, Kovid-19 önlemlerinin sıkılaştırılacağını duyurdu.



Şehirde bu dönem içinde restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve eğlence merkezlerinin kapalı olacağını belirten Beglov, eczanelerin, gıda malzemelerinin satıldığı dükkanların, garlardaki ve otobüs terminallerindeki kafelerin açık olacağını kaydetti. Diş ve veteriner klinikleri sadece acil durumlara bakacak.



Bu dönem içinde devlet okullarının çalışanlarının en az yüzde 70’i uzaktan çalıştırmaya geçmeli. Özel okullara da uzaktan çalışmayı organize etmeleri tavsiye edildi.



Kısıtlamanın uygulanacağı dönemde sinemalar, kütüphaneler, spor salonları, havuzlar, su parkları, çocuk oyun merkezleri, buz paten pistleri ve diğer eğlence dinlenme tesisleri ziyaretçilere kapalı olacak. Vatandaşlar ancak açık hava hayvanat bahçelerini ziyaret edebilecek. Kozmetik ve masaj salonları, hamamlar, SPA kompleksleri ve güzellik salonları kapalıyken kuaför salonları hizmet vermeye devam edecek.



Şehirde tüm spor, kültür ve eğlence etkinlikleri askıya alındı. St. Petersburg sakinleri ve misafirleri suyolu taşımacılığından da yararlanamayacak.



Müzeler ve tiyatrolar çalışmaya devam edecek, lakin ziyaretçilerin QR koda sahip olması gerekecek.



Otellerde konaklama ancak QR kod veya 72 saat içinde yapılan PCR test ile mümkün olacak.