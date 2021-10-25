Tataristan’da 5 katlı binada doğalgaz patlaması: Binanın iki katı çöktü, yaralılar var

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yarçallı kentinin Tataristan Sokağı’nda bulunan 5 katlı binanın dördüncü katındaki bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın etkisiyle dördüncü ve beşinci kat çöktü.Patlama ve ardından yaşanan çökme sonucu 3’ü ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı bir genç kadının durumunun kritik olduğu ifade edildi.1979 yılında inşa edildiği belirtilen binanın diğer sakinleri tahliye edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin Yarçallı kentinde 5 katlı bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 3’ü ağır 4 kişi yaralandı. Binanın iki katı patlama nedeniyle çöktü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yarçallı kentinin Tataristan Sokağı’nda bulunan 5 katlı binanın dördüncü katındaki bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın etkisiyle dördüncü ve beşinci kat çöktü.
Patlama ve ardından yaşanan çökme sonucu 3’ü ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı bir genç kadının durumunun kritik olduğu ifade edildi.
1979 yılında inşa edildiği belirtilen binanın diğer sakinleri tahliye edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.