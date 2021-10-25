https://tr.sputniknews.com/20211025/tataristanda-5-katli-binada-dogalgaz-patlamasi-binanin-iki-kati-coktu-yaralilar-var-1050171850.html

Tataristan’da 5 katlı binada doğalgaz patlaması: Binanın iki katı çöktü, yaralılar var

Tataristan’da 5 katlı binada doğalgaz patlaması: Binanın iki katı çöktü, yaralılar var

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin Yarçallı kentinde 5 katlı bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 3’ü ağır 4 kişi yaralandı... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

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2021-10-25T22:18+0300

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patlama

yaralı

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yarçallı kentinin Tataristan Sokağı’nda bulunan 5 katlı binanın dördüncü katındaki bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın etkisiyle dördüncü ve beşinci kat çöktü.Patlama ve ardından yaşanan çökme sonucu 3’ü ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı bir genç kadının durumunun kritik olduğu ifade edildi.1979 yılında inşa edildiği belirtilen binanın diğer sakinleri tahliye edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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tataristan, doğalgaz, patlama, yaralı