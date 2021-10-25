https://tr.sputniknews.com/20211025/uluslararasi-finans-enstitusu-basekonomisti-turk-lirasi-hakkindaki-gevezeliklerin-hepsi-sacmalik-1050139109.html

Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti: Türk Lirası hakkındaki gevezeliklerin hepsi saçmalık

Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti: Türk Lirası hakkındaki gevezeliklerin hepsi saçmalık

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, son dönemde Türk lirası hakkında yapılan yorumları "gevezelik" olarak nitelendirerek, "Bazıları... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T01:22+0300

2021-10-25T01:22+0300

2021-10-25T01:22+0300

ekonomi

türk lirası

dolar/tl

uluslararası finans enstitüsü (iif)

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Brooks, sosyal medya hesabından Türk bankalarının ve şirketlerinin orta ve uzun vadeli borç çevirme oranlarına ilişkin yaptığı grafikli paylaşımda, "Türk lirasındaki son değer kaybı, Türkiye'de finansal istikrar riski hakkında soru işaretlerine yol açtı. Türkiye'nin finansal sektörü ve özel sektörünün, şu anda yaşanandan daha büyük bir şok olan Ağustos 2018'deki ani duruştan başarıyla çıktığını vurgulamak istiyoruz. Türkiye'deki şirketler bunu makul yenileme oranlarıyla atlattı. Şimdi yine yapacaklar." ifadelerini kullandı.Dolar/TL'de yaşanan hareketlilik karşısında yapılan yorumlara ilişkin de bir paylaşımda bulunan Brooks, şunları kaydetti:Brooks, Türkiye'de özellikle 2018 ve 2020'de aşırı kredi büyümesinin cari açığı genişletirken, Türk lirasının düşmesine neden olduğu durumların yaşandığını belirterek, "Bu farklı. Piyasalar kayıtsız ve bir uyarı sinyali aldı. Bu bir yeniden fiyatlandırma ve 2018 veya 2020'den çok daha küçük bir şok." görüşünü paylaştı.

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türk lirası, dolar/tl, uluslararası finans enstitüsü (iif)