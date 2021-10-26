https://tr.sputniknews.com/20211026/antalyada-3-ayri-yerde-orman-yangini-cikti-1050176268.html

Antalya’da 3 ayrı yerde orman yangını çıktı

Antalya’da 3 ayrı yerde orman yangını çıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aynı saatte 3 ayrı noktada çıkan orman yangınları çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangınlar kısa sürede söndürülürken, sabotaj... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T02:28+0300

2021-10-26T02:28+0300

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türkiye

antalya

yangın

kumluca

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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Sarıkavak, Toptaş ve Güzören mahallelerinde saat 22.30 sıralarında orman yangınları çıktı. İhbar üzerine Kumluca Orman Yangın Söndürme ekipleri müdaha etti. Alevler yayılmadan yapılan müdahale ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangınların 3 ayrı bölgede aynı saatte çıkması sabotaj ihtimalini artırdı. Teyakuza geçen polis, jandarma ve yangın söndürme ekipleri, bölgede devriye dolaşmaya başladı. yangınlarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

türkiye

antalya

kumluca

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antalya, yangın, kumluca