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https://tr.sputniknews.com/20211026/beyoglu-belediye-baskani-yildiz-beyoglu-ideolojik-hesaplasmaya-kurban-edilmemeli-1050181412.html
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Beyoğlu, ideolojik hesaplaşmaya kurban edilmemeli
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Beyoğlu, ideolojik hesaplaşmaya kurban edilmemeli
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu ruhunu kaybetmedi. Bir ideolojik hesaplaşmayı bir mekan üzerinden yapmak ve Beyoğlu’nu kurban seçmek... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T10:16+0300
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türkiye
taksim
göçmen
beyoğlu
tabela
nargile
haydar ali yıldız
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Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan Yıldız 'Beyoğlu ruhunu kaybetti' ve İstiklal Caddesi civarının 'Araplaştığı' yorumlarına yanıt verdi.Yıldız, “Beyoğlu ruhunu kaybetmedi. Bir ideolojik hesaplaşmayı bir mekan üzerinden yapmak ve Beyoğlu’nu kurban seçmek Beyoğlu’na yapılacak en büyük haksızlıktır. Sadece Arap turist değil, 7 kıtadan turisti ağırlıyoruz. Daha öncekinden daha fazla Arap olabilir ama batı ülkelerinden de turist var.” ifadelerini kullandı. '2.5 yıldır nargile kafe ruhsatı vermiyorum'Yıldız, ‘Araplar dünyanın her yerine gidiyor ama hiçbir yerde bizdeki gibi Arapça tabelalar, Arapça müzikler, nargile kafeler yok' sorusuna ise şu yanıtı verdi:“Tüm bunlar ekonomik. Mülk sahiplerinin tercihin faturası niye bize kesiliyor? Esnafın hitap ettiği kitle Arapsa Arap, batılı turistse İngilizce tabela var. Tabela kurallarını en çok ihlal edenler de büyük markalar. İngilizce tabela olunca şikayet yok. Arap turist Türkiye’yi daha çok tercih ediyor. Ne yapalım, yasaklayalım mı? Ben 2.5 yıldır nargile kafe ruhsatı vermiyorum. Yeni nargile kafeler açılmıyor, var olanlar denetleniyor. Tabela kirliliğine de müdahale ediyoruz.”'Göçmenin barınma hakkını göz ardı edemeyiz'Fatih ve Esenyurt’ta göçmenlere ev kiralanmaması kararını değerlendiren Yıldız, böyle bir düşüncesi olmadığını belirterek, "Göçmenin barınma hakkını göz ardı edemeyiz. Beyoğlu’nda göçmene kiralık ev vermeme gibi bir düşüncem yok" dedi. 2022'de elektrikli araçlar geliyorYıldız ayrıca, 2022’in ortasında Beyoğlu’nda elektrikli araçlarla ilgili bir sürprizinin olacağını söyledi.
türkiye
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taksim, göçmen, beyoğlu, tabela, nargile, haydar ali yıldız

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Beyoğlu, ideolojik hesaplaşmaya kurban edilmemeli

10:16 26.10.2021
© İHA / İHAÇalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız
Çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© İHA / İHA
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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu ruhunu kaybetmedi. Bir ideolojik hesaplaşmayı bir mekan üzerinden yapmak ve Beyoğlu’nu kurban seçmek Beyoğlu’na yapılacak en büyük haksızlıktır" dedi.
Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan Yıldız 'Beyoğlu ruhunu kaybetti' ve İstiklal Caddesi civarının 'Araplaştığı' yorumlarına yanıt verdi.
Yıldız, “Beyoğlu ruhunu kaybetmedi. Bir ideolojik hesaplaşmayı bir mekan üzerinden yapmak ve Beyoğlu’nu kurban seçmek Beyoğlu’na yapılacak en büyük haksızlıktır. Sadece Arap turist değil, 7 kıtadan turisti ağırlıyoruz. Daha öncekinden daha fazla Arap olabilir ama batı ülkelerinden de turist var.” ifadelerini kullandı.

'2.5 yıldır nargile kafe ruhsatı vermiyorum'

Yıldız, ‘Araplar dünyanın her yerine gidiyor ama hiçbir yerde bizdeki gibi Arapça tabelalar, Arapça müzikler, nargile kafeler yok' sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“Tüm bunlar ekonomik. Mülk sahiplerinin tercihin faturası niye bize kesiliyor? Esnafın hitap ettiği kitle Arapsa Arap, batılı turistse İngilizce tabela var. Tabela kurallarını en çok ihlal edenler de büyük markalar. İngilizce tabela olunca şikayet yok. Arap turist Türkiye’yi daha çok tercih ediyor. Ne yapalım, yasaklayalım mı? Ben 2.5 yıldır nargile kafe ruhsatı vermiyorum. Yeni nargile kafeler açılmıyor, var olanlar denetleniyor. Tabela kirliliğine de müdahale ediyoruz.”

'Göçmenin barınma hakkını göz ardı edemeyiz'

Fatih ve Esenyurt’ta göçmenlere ev kiralanmaması kararını değerlendiren Yıldız, böyle bir düşüncesi olmadığını belirterek, "Göçmenin barınma hakkını göz ardı edemeyiz. Beyoğlu’nda göçmene kiralık ev vermeme gibi bir düşüncem yok" dedi.

2022'de elektrikli araçlar geliyor

Yıldız ayrıca, 2022’in ortasında Beyoğlu’nda elektrikli araçlarla ilgili bir sürprizinin olacağını söyledi.
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