https://tr.sputniknews.com/20211026/beyoglu-belediye-baskani-yildiz-beyoglu-ideolojik-hesaplasmaya-kurban-edilmemeli-1050181412.html

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Beyoğlu, ideolojik hesaplaşmaya kurban edilmemeli

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Beyoğlu, ideolojik hesaplaşmaya kurban edilmemeli

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu ruhunu kaybetmedi. Bir ideolojik hesaplaşmayı bir mekan üzerinden yapmak ve Beyoğlu’nu kurban seçmek... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T10:16+0300

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türkiye

taksim

göçmen

beyoğlu

tabela

nargile

haydar ali yıldız

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Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan Yıldız 'Beyoğlu ruhunu kaybetti' ve İstiklal Caddesi civarının 'Araplaştığı' yorumlarına yanıt verdi.Yıldız, “Beyoğlu ruhunu kaybetmedi. Bir ideolojik hesaplaşmayı bir mekan üzerinden yapmak ve Beyoğlu’nu kurban seçmek Beyoğlu’na yapılacak en büyük haksızlıktır. Sadece Arap turist değil, 7 kıtadan turisti ağırlıyoruz. Daha öncekinden daha fazla Arap olabilir ama batı ülkelerinden de turist var.” ifadelerini kullandı. '2.5 yıldır nargile kafe ruhsatı vermiyorum'Yıldız, ‘Araplar dünyanın her yerine gidiyor ama hiçbir yerde bizdeki gibi Arapça tabelalar, Arapça müzikler, nargile kafeler yok' sorusuna ise şu yanıtı verdi:“Tüm bunlar ekonomik. Mülk sahiplerinin tercihin faturası niye bize kesiliyor? Esnafın hitap ettiği kitle Arapsa Arap, batılı turistse İngilizce tabela var. Tabela kurallarını en çok ihlal edenler de büyük markalar. İngilizce tabela olunca şikayet yok. Arap turist Türkiye’yi daha çok tercih ediyor. Ne yapalım, yasaklayalım mı? Ben 2.5 yıldır nargile kafe ruhsatı vermiyorum. Yeni nargile kafeler açılmıyor, var olanlar denetleniyor. Tabela kirliliğine de müdahale ediyoruz.”'Göçmenin barınma hakkını göz ardı edemeyiz'Fatih ve Esenyurt’ta göçmenlere ev kiralanmaması kararını değerlendiren Yıldız, böyle bir düşüncesi olmadığını belirterek, "Göçmenin barınma hakkını göz ardı edemeyiz. Beyoğlu’nda göçmene kiralık ev vermeme gibi bir düşüncem yok" dedi. 2022'de elektrikli araçlar geliyorYıldız ayrıca, 2022’in ortasında Beyoğlu’nda elektrikli araçlarla ilgili bir sürprizinin olacağını söyledi.

türkiye

taksim

beyoğlu

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taksim, göçmen, beyoğlu, tabela, nargile, haydar ali yıldız