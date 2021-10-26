https://tr.sputniknews.com/20211026/cezayir-calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-fransizca-kullanimini-sona-erdirdi-1050195042.html

Cezayir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Fransızca kullanımını sona erdirdi

Cezayir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Fransızca kullanımını sona erdirdi

Cezayir’de 'Mesleki Eğitim' ile 'Gençlik ve Spor' bakanlıklarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da kurumda Fransızca kullanımının... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T15:31+0300

2021-10-26T15:31+0300

2021-10-26T15:31+0300

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Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurum bünyesindeki tüm resmi yazışmalar, beyanlar ve tabelalarda Arapçanın kullanılmasının zorunlu hale getirildiği kaydedildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mesleki Eğitim Bakanlığı da iç yazışmalar dahil tüm resmi iletişimde Arapça kullanılmasını 22 Ekim'de mecburi hale getirmişti. Cezayir'de Savunma Bakanlığı hariç bakanlıkların çoğu iç yazışmalarında yoğun biçimde Fransızcayı kullanıyor. Arapçanın resmi dil olduğu Cezayir'de, Berberice de ikinci resmi dil olarak kabul ediliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim'de Le Monde gazetesinde yayımlanan "Cezayir'in sömürge tarihini Fransa nefreti üzerine inşa ettiği" yönündeki sözleri üzerine Cezayir yönetimi 3 Ekim'de hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığını duyurmuştu. Macron'un açıklamaları üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Macron'un yorumları, (1830-1962 yıllarında) Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit bir direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir." ifadesine yer verilmişti. Cezayir'in, iç işlerine müdahale edilmesinin kesinlikle reddedildiği vurgulanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal ülkeye çağırdığı kaydedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211011/cezayir-paris-buyukelcimizin-gorevine-donmesi-icin-fransanin-egemenligimize-saygi-duymasi-sart-1049698115.html

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fransa, cezayir, arapça, fransızca, sömürgecilik, abdulmecid tebbun, muhammed anter davud