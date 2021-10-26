https://tr.sputniknews.com/20211026/chp-suriye-ve-irak-tezkeresine-hayir-diyecek-1050193345.html

CHP, Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' oyu verecek

CHP, Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' oyu verecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyeceğini duyurdu. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T14:48+0300

2021-10-26T14:48+0300

2021-10-26T14:55+0300

chp

politika

tbmm

özgür özel

hayır

tezkere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049989591_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_27530b3a1b8973b4f473048e5e69831d.jpg

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parti olarak TSK'nın Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkereye 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini 2 yıl daha uzatan tezkere, TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak.Oylamada CHP'nin tavrının ne olacağına ilişkin MYK toplantısının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Türkiye’nin güvenliği, yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz varken daha önceki eleştirilerimizle birlikte ama İdlib konusundaki ağır tarihi sorumluluğu gözeterek bir karar vereceğiz" ifadesini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211026/kilicdaroglu-komanda-marsi-soyleyen-tugvacilari-gonder-suriyeye-komutan-da-bilal-erdogan-olsun-1050192210.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, tbmm, özgür özel, hayır, tezkere