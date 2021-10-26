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https://tr.sputniknews.com/20211026/dsoden-tum-ulkelere-acil-kullanimina-onay-verdigi-kovid-19-asilarini-tanimalari-cagrisi-1050201179.html
DSÖ'den tüm ülkelere 'acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları' çağrısı
DSÖ'den tüm ülkelere 'acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları' çağrısı
DSÖ Acil Durum Komitesi, tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları çağrısında bulundu. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T17:32+0300
2021-10-26T17:32+0300
2021-10-26T17:40+0300
dünya
dünya sağlık örgütü (dsö)
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DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak 'Kovid-19 aşısı kanıtı' istememeleri tavsiyesinde bulundu.Komite ayrıca tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları çağrısında da bulundu.
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dünya sağlık örgütü (dsö)
DSÖ'den tüm ülkelere 'acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları' çağrısı 17:32 26.10.2021 (güncellendi: 17:40 26.10.2021)
DSÖ Acil Durum Komitesi, tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları çağrısında bulundu.
DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak ' Kovid-19 aşısı kanıtı' istememeleri tavsiyesinde bulundu.
Komite ayrıca tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları çağrısında da bulundu.