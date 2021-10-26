https://tr.sputniknews.com/20211026/ege-denizinde-turk-kara-sularina-itilen-lastik-botlardaki-79-gocmen-kurtarildi-1050177347.html

Ege Denizi'nde Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 79 göçmen kurtarıldı

Ege Denizi'nde Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 79 göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 79 kaçak göçmen kurtarıldı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T04:12+0300

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türkiye

göçmen

ege denizi

kaçak göçmenler

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Kuşadası açıklarında farklı saatlerde lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan ve kendi imkanlarıyla yüzerek Dilek geçidine çıkan 25 göçmeni kurtardı.Yine aynı bölgede lastik botta yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine gönderilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 göçmen karaya çıkardı.Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınmasının ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu da 21 düzensiz göçmeni kurtardı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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göçmen, ege denizi, kaçak göçmenler