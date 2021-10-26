https://tr.sputniknews.com/20211026/facebook-taninmis-kisilerin-kurallari-cignemesine-izin-verdi-1050200012.html
'Facebook, tanınmış kişilerin kuralları çiğnemesine izin verdi'
'Facebook, tanınmış kişilerin kuralları çiğnemesine izin verdi'
Sosyal medya devi Facebook'un, ünlüler ve politikacılar lehine kurallarında bazı istisnalara başvurduğu bildirildi. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T17:08+0300
2021-10-26T17:08+0300
2021-10-26T17:08+0300
dünya
facebook
ihlal
siyasetçi
kural
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Son dönemde teknik aksaklılar sosyal medya devi Facebook'u oldukça zora sokmuşken yeni belgeler, platformun ünlüler ve politikacıları kayırdığını gösterdi.Financial Times (FT) gazetesinde yer alan, 'Facebook Belgeleri' adıyla haberleştirilen dökümanlardan elde edilen bilgilere dayanan haberde, Facebook yönetiminin politikacılara kuralları ihlal etmelerine rağmen platformunun işleyişine müdahale ettiği belirtildi.Habere göre Facebook yönetimi, ABD'li politikacıların ve ünlülerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın istekdikleri paylaşımları yapmalarına müsade etti.Haziran ayında The Verge, Facebook yönetiminin, eski Başkan Donald Trump'ın platforma erişiminin kısıtlanmasının ardından denetleme politikalarını değiştirmeyi planladığını bildirmişti.Ayrıca eylül ayında Wall Street Journal, bir dizi Facebook belgesini inceledikten sonra, platformun kalite kontrol sisteminin geniş bir kitleye sahip bir dizi kullanıcının topluluk kurallarını ihlal eden materyaller yayınlamasına izin verdiğini belirtmişti.Haberde, kuralları ihlal eden paylaşımların, moderatörler tarafından görmezden gelindiği kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211025/abdde-17-medya-kurulusu-facebookun-sirket-ici-belgelerini-yayinlamaya-basladi-1050167024.html
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facebook, ihlal, siyasetçi, kural
'Facebook, tanınmış kişilerin kuralları çiğnemesine izin verdi'
Sosyal medya devi Facebook'un, ünlüler ve politikacılar lehine kurallarında bazı istisnalara başvurduğu bildirildi.
Son dönemde teknik aksaklılar sosyal medya devi Facebook'u oldukça zora sokmuşken yeni belgeler, platformun ünlüler ve politikacıları kayırdığını gösterdi.
Financial Times (FT) gazetesinde yer alan, 'Facebook Belgeleri' adıyla haberleştirilen dökümanlardan elde edilen bilgilere dayanan haberde, Facebook yönetiminin politikacılara kuralları ihlal etmelerine rağmen platformunun işleyişine müdahale ettiği belirtildi.
Habere göre Facebook yönetimi, ABD'li politikacıların ve ünlülerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın istekdikleri paylaşımları yapmalarına müsade etti.
Haziran ayında The Verge, Facebook yönetiminin, eski Başkan Donald Trump'ın platforma erişiminin kısıtlanmasının ardından denetleme politikalarını değiştirmeyi planladığını bildirmişti.
Ayrıca eylül ayında Wall Street Journal, bir dizi Facebook belgesini inceledikten sonra, platformun kalite kontrol sisteminin geniş bir kitleye sahip bir dizi kullanıcının topluluk kurallarını ihlal eden materyaller yayınlamasına izin verdiğini belirtmişti.
Haberde, kuralları ihlal eden paylaşımların, moderatörler tarafından görmezden gelindiği kaydedilmişti.