Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211026/prof-tecer-karadeniz-akintilari-marmarayi-musilajdan-kurtarabilir-1050191379.html
Prof. Tecer: Karadeniz akıntıları Marmara'yı müsilajdan kurtarabilir
Prof. Tecer: Karadeniz akıntıları Marmara'yı müsilajdan kurtarabilir
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Karadeniz'den Marmara'ya olan akıntının deniz suyunu soğutarak... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T14:18+0300
2021-10-26T14:18+0300
türkiye
karadeniz
lokman hakan tecer
müsilaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/1048823213_0:0:952:537_1920x0_80_0_0_afb7524f39ab1e8c7ccb77812fd8c9c0.jpg
Tecer, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununun tamamen ortadan kalkmadığını, geçen yıl kasım - aralık aylarında görülen sorunun bu yıl tekrarlayabileceğini belirtti.Müsilajı deniz suyu sıcaklığı, durağanlık ve karasal kirlenmenin meydana getirdiğini anımsatan Tecer, "Sıcaklığa bakıldığında ve mevsim normalleriyle karşılaştırdığımız zaman henüz daha Marmara Denizi'nin 1,5 derece sıcak olduğu ifade edilen çalışmalar var. Durağanlık devam ettiği sürece Marmara'nın soğuyamaması devam ettiği sürece ayrıca denize karasal kaynaklı kirliliğin deşarj edilmesi ile yine müsilaj sorunuyla karşılaşma riski her zaman var." dedi.'Yüzeyde olmasa da derinliklerde devam ediyor'Tecer, deniz yüzeyinde ortadan kalkmasına rağmen derinliklerde müsilajın tabaka halinde devam ettiğine işaret etti.Karadeniz'den Marmara'ya olan akıntının aralık ayında artacağına dikkati çeken Tecer, şöyle devam etti:"Müsilajın yeniden geri gelme ihtimalinin paniğe de dönüştürülmemesi gerekiyor. Sürecin takip edilmesi lazım. Bu aylarda Karadeniz'den kaynaklanan akıntıların düşük olduğunu biliyoruz ama aralık ayından veya kışın ilk aylarından itibaren bu artışın devam edeceğini de biliyoruz. Umudumuz, bu durumun denizin soğumasına da neden olacağı yönünde. Böylece durağanlığın ortadan kalkmasına ve akıntının hızlanmasına da sebebiyet verir. Bir de tabii deşarjların zaman içerisinde kontrol altına alınmasıyla bu müsilajın etkisini daha rahat atlatabiliriz."
türkiye
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/1048823213_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_a4a3511d7ec216d253a660e15595c332.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karadeniz, lokman hakan tecer, müsilaj

Prof. Tecer: Karadeniz akıntıları Marmara'yı müsilajdan kurtarabilir

14:18 26.10.2021
© DHAmüsilaj
müsilaj - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© DHA
Abone ol
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Karadeniz'den Marmara'ya olan akıntının deniz suyunu soğutarak müsilaj etkisini azaltabileceğini söyledi.
Tecer, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununun tamamen ortadan kalkmadığını, geçen yıl kasım - aralık aylarında görülen sorunun bu yıl tekrarlayabileceğini belirtti.
Müsilajı deniz suyu sıcaklığı, durağanlık ve karasal kirlenmenin meydana getirdiğini anımsatan Tecer, "Sıcaklığa bakıldığında ve mevsim normalleriyle karşılaştırdığımız zaman henüz daha Marmara Denizi'nin 1,5 derece sıcak olduğu ifade edilen çalışmalar var. Durağanlık devam ettiği sürece Marmara'nın soğuyamaması devam ettiği sürece ayrıca denize karasal kaynaklı kirliliğin deşarj edilmesi ile yine müsilaj sorunuyla karşılaşma riski her zaman var." dedi.

'Yüzeyde olmasa da derinliklerde devam ediyor'

Tecer, deniz yüzeyinde ortadan kalkmasına rağmen derinliklerde müsilajın tabaka halinde devam ettiğine işaret etti.
Karadeniz'den Marmara'ya olan akıntının aralık ayında artacağına dikkati çeken Tecer, şöyle devam etti:
"Müsilajın yeniden geri gelme ihtimalinin paniğe de dönüştürülmemesi gerekiyor. Sürecin takip edilmesi lazım. Bu aylarda Karadeniz'den kaynaklanan akıntıların düşük olduğunu biliyoruz ama aralık ayından veya kışın ilk aylarından itibaren bu artışın devam edeceğini de biliyoruz. Umudumuz, bu durumun denizin soğumasına da neden olacağı yönünde. Böylece durağanlığın ortadan kalkmasına ve akıntının hızlanmasına da sebebiyet verir. Bir de tabii deşarjların zaman içerisinde kontrol altına alınmasıyla bu müsilajın etkisini daha rahat atlatabiliriz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:27Son bir ayda her 100 koronavirüs vakasından 35'ini çocuklar ve gençler oluşturdu
14:19Sıradan yurttaşa aşık olup unvanından feragat eden Japon prenses protesto eşliğinde dünyaevine girdi
14:18Genç aktivistler Norveç'te fosil yakıt üretimi istemiyor: 'Petrol aramayı durdurun'
14:18Prof. Tecer: Karadeniz akıntıları Marmara'yı müsilajdan kurtarabilir
14:15Solomon Adaları’nda 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patladı: 2 ölü, 2 yaralı
14:10Bülent Arınç: Soros baş tacımızdı
14:06Amerikalılar dünyadaki en memnuniyetsiz uluslardan biri oldu
13:57Afgan kadınlar, uluslararası topluma seslendi: 'Dünya neden sessizce ölmemizi izliyor?'
13:56NBA'de Chicago Bulls, son 25 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı
13:53Pandemide talebi patlamıştı: Karavanda ÖTV indirimi
13:52Premier Lig aşı karşıtı komplo teorileriyle doldu: Sahte aşı kartı çetesi ortaya çıktı
13:44Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
13:39Donald Trump’ın oğlu, 'Alec Baldwin insanları öldürür' yazılı tişörtleri satmaya başladı
13:34İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız
13:33Ukrayna’da çocuklardan TikTok videosu: Nazi işbirlikçisi Bandera’yla ilgili şarkı söylediler
13:32Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını ‘bilinmeyen numara’ diye açmadı
13:30Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak: 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum
13:29Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı
13:27Prof. Dr. Bülent Gündüz: Pandemide çocuklardaki dil gecikmesi problemi 2 katına çıktı
13:27Squid Game'in yönetmeni: O kadar zengin değilim ama masaya yemek koyacak kadar param var