https://tr.sputniknews.com/20211026/prof-tecer-karadeniz-akintilari-marmarayi-musilajdan-kurtarabilir-1050191379.html

Prof. Tecer: Karadeniz akıntıları Marmara'yı müsilajdan kurtarabilir

Prof. Tecer: Karadeniz akıntıları Marmara'yı müsilajdan kurtarabilir

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Karadeniz'den Marmara'ya olan akıntının deniz suyunu soğutarak... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T14:18+0300

2021-10-26T14:18+0300

2021-10-26T14:18+0300

türkiye

karadeniz

lokman hakan tecer

müsilaj

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Tecer, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununun tamamen ortadan kalkmadığını, geçen yıl kasım - aralık aylarında görülen sorunun bu yıl tekrarlayabileceğini belirtti.Müsilajı deniz suyu sıcaklığı, durağanlık ve karasal kirlenmenin meydana getirdiğini anımsatan Tecer, "Sıcaklığa bakıldığında ve mevsim normalleriyle karşılaştırdığımız zaman henüz daha Marmara Denizi'nin 1,5 derece sıcak olduğu ifade edilen çalışmalar var. Durağanlık devam ettiği sürece Marmara'nın soğuyamaması devam ettiği sürece ayrıca denize karasal kaynaklı kirliliğin deşarj edilmesi ile yine müsilaj sorunuyla karşılaşma riski her zaman var." dedi.'Yüzeyde olmasa da derinliklerde devam ediyor'Tecer, deniz yüzeyinde ortadan kalkmasına rağmen derinliklerde müsilajın tabaka halinde devam ettiğine işaret etti.Karadeniz'den Marmara'ya olan akıntının aralık ayında artacağına dikkati çeken Tecer, şöyle devam etti:"Müsilajın yeniden geri gelme ihtimalinin paniğe de dönüştürülmemesi gerekiyor. Sürecin takip edilmesi lazım. Bu aylarda Karadeniz'den kaynaklanan akıntıların düşük olduğunu biliyoruz ama aralık ayından veya kışın ilk aylarından itibaren bu artışın devam edeceğini de biliyoruz. Umudumuz, bu durumun denizin soğumasına da neden olacağı yönünde. Böylece durağanlığın ortadan kalkmasına ve akıntının hızlanmasına da sebebiyet verir. Bir de tabii deşarjların zaman içerisinde kontrol altına alınmasıyla bu müsilajın etkisini daha rahat atlatabiliriz."

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karadeniz, lokman hakan tecer, müsilaj