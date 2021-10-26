Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211026/rus-sirketleri-yapay-zeka-etik-kurallarini-imzaladi-1050209853.html
Rus şirketleri, yapay zeka etik kurallarını imzaladı
Rus şirketleri, yapay zeka etik kurallarını imzaladı
Rusya’nın önde gelen şirket ve kuruluşları Yapay Zeka Etik Kurallarına Katılım Mutabakatını imzaladı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T23:52+0300
2021-10-26T23:52+0300
yaşam
rusya
rosatom
yapay zeka
yandex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103453/56/1034535684_0:32:1000:595_1920x0_80_0_0_1bef155c77aadb1cad57985105944945.jpg
'Yapay Zeka Etiği: Güvenin Başlangıcı’ adlı uluslararası forum çerçevesinde düzenlenen törende aralarında Rostelecom, Yandex, Rosatom, Skolkovo, InfoWatch, Sberbank, MTS, VK, Gazprom Neft, RDIF ve Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu’nun da olduğu birçok şirket ve kuruluş Yapay Zeka Etik Kurallarına Katılım Mutabakatını imzaladıTörene katılan Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko, etik kuralların temel ilkelerinin şeffaflık, doğruluk ve sorumlu tutum olduğuna vurgu yaparak, “Aralık 2020'de devlet başkanımız, yapay zeka topluluğuna iç etik kurallarını düzenleme çağrısı yapmıştı. Burada yapay zeka alanındaki etik kurallar mutabakatına imza atan şirket ve kuruluşların gönüllü katılımına tanık oluyoruz” dedi.Şirketlerin yapay zeka alanındaki etik ilkelere olan bağlılığının bu alandaki güvenirliği artıracağına vurgu yapan Çernişenko, düzenlenen kuralların tüm ilke ve hükümlerinin, yapay zekanın kullanımının etik yönlerini düzenleyen uluslararası belgelere uygun olduğunu kaydetti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103453/56/1034535684_82:0:918:627_1920x0_80_0_0_93ea26a72d58b3aa198eeb94870e4700.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rosatom, yapay zeka, yandex

Rus şirketleri, yapay zeka etik kurallarını imzaladı

23:52 26.10.2021
© China DailyYapay zeka
Yapay zeka - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© China Daily
Abone ol
Rusya’nın önde gelen şirket ve kuruluşları Yapay Zeka Etik Kurallarına Katılım Mutabakatını imzaladı.
'Yapay Zeka Etiği: Güvenin Başlangıcı’ adlı uluslararası forum çerçevesinde düzenlenen törende aralarında Rostelecom, Yandex, Rosatom, Skolkovo, InfoWatch, Sberbank, MTS, VK, Gazprom Neft, RDIF ve Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu’nun da olduğu birçok şirket ve kuruluş Yapay Zeka Etik Kurallarına Katılım Mutabakatını imzaladı
Törene katılan Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko, etik kuralların temel ilkelerinin şeffaflık, doğruluk ve sorumlu tutum olduğuna vurgu yaparak, “Aralık 2020'de devlet başkanımız, yapay zeka topluluğuna iç etik kurallarını düzenleme çağrısı yapmıştı. Burada yapay zeka alanındaki etik kurallar mutabakatına imza atan şirket ve kuruluşların gönüllü katılımına tanık oluyoruz” dedi.
Şirketlerin yapay zeka alanındaki etik ilkelere olan bağlılığının bu alandaki güvenirliği artıracağına vurgu yapan Çernişenko, düzenlenen kuralların tüm ilke ve hükümlerinin, yapay zekanın kullanımının etik yönlerini düzenleyen uluslararası belgelere uygun olduğunu kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:10Dünyanın eski cinayet vakası bin 300 yıl sonra çözüldü
01:09Dijital Türk Lirası, 2022'de uygulamaya konulacak
00:57AK Parti’nin ilk Dışişleri Bakanı Yakış: Eskiden her kelimeyi kimyager terazisiyle tartardık
00:50İngiltere’de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı
00:38RTÜK ve KVKK protokol imzaladı: Yayınlarda kişisel veriler ifşa edilemeyecek
00:14İzmir'de enjeksiyon işleminin geç yapıldığını iddia eden bir kişi güvenlik görevlilerini darp etti
00:11AK Partili Yurdunuseven: Ceza infaz kurumlarımız her yönüyle dünya standartlarının üstünde
00:04Ali Koç ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik: 'Takımla ilgilen Başkan'
DünRus şirketleri, yapay zeka etik kurallarını imzaladı
DünCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Büyümede hız kesmeyen bir Türkiye hedefliyoruz
DünAntalya’da orman yangını çıkarma şüphesiyle tutuklanan Rus turistler serbest bırakıldı
DünABD Senatosu, Joe Biden'ın adayı Jeff Flake'i Ankara Büyükelçisi olarak onayladı
DünLa Casa De Papel’in Lizbon’u İstanbul'da
DünSudan'da Başbakan Hamduk serbest bırakıldı
DünGeneral Motors, ABD ve Kanada'da 40 bin şarj istasyonu kuracak
DünBağcılar’da metro arızası
DünAK Partili Dağ: CHP'nin, HDP'yi kızdırmamak için her türlü tavizi vermeye hazır olduğunu gösteriyor
Dünİmamoğlu: Bir avuç azınlığın değil 16 milyon vatandaşın talebinde ısrar ediyoruz
DünBioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin: AIDS'e karşı aşı geliştirmeye çalışıyoruz
DünABD’li 11 Kongre üyesinden Joe Biden’a mektup: 'Türkiye, ABD ve müttefiklerimiz için tehlike'