https://tr.sputniknews.com/20211026/rus-sirketleri-yapay-zeka-etik-kurallarini-imzaladi-1050209853.html
Rus şirketleri, yapay zeka etik kurallarını imzaladı
Rus şirketleri, yapay zeka etik kurallarını imzaladı
Rusya’nın önde gelen şirket ve kuruluşları Yapay Zeka Etik Kurallarına Katılım Mutabakatını imzaladı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T23:52+0300
2021-10-26T23:52+0300
2021-10-26T23:52+0300
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yapay zeka
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'Yapay Zeka Etiği: Güvenin Başlangıcı’ adlı uluslararası forum çerçevesinde düzenlenen törende aralarında Rostelecom, Yandex, Rosatom, Skolkovo, InfoWatch, Sberbank, MTS, VK, Gazprom Neft, RDIF ve Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu’nun da olduğu birçok şirket ve kuruluş Yapay Zeka Etik Kurallarına Katılım Mutabakatını imzaladıTörene katılan Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko, etik kuralların temel ilkelerinin şeffaflık, doğruluk ve sorumlu tutum olduğuna vurgu yaparak, “Aralık 2020'de devlet başkanımız, yapay zeka topluluğuna iç etik kurallarını düzenleme çağrısı yapmıştı. Burada yapay zeka alanındaki etik kurallar mutabakatına imza atan şirket ve kuruluşların gönüllü katılımına tanık oluyoruz” dedi.Şirketlerin yapay zeka alanındaki etik ilkelere olan bağlılığının bu alandaki güvenirliği artıracağına vurgu yapan Çernişenko, düzenlenen kuralların tüm ilke ve hükümlerinin, yapay zekanın kullanımının etik yönlerini düzenleyen uluslararası belgelere uygun olduğunu kaydetti.
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rusya, rosatom, yapay zeka, yandex
Rus şirketleri, yapay zeka etik kurallarını imzaladı
Rusya’nın önde gelen şirket ve kuruluşları Yapay Zeka Etik Kurallarına Katılım Mutabakatını imzaladı.
'Yapay Zeka Etiği: Güvenin Başlangıcı’ adlı uluslararası forum çerçevesinde düzenlenen törende aralarında Rostelecom, Yandex, Rosatom, Skolkovo, InfoWatch, Sberbank, MTS, VK, Gazprom Neft, RDIF ve Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu’nun da olduğu birçok şirket ve kuruluş Yapay Zeka Etik Kurallarına Katılım Mutabakatını imzaladı
Törene katılan Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko, etik kuralların temel ilkelerinin şeffaflık, doğruluk ve sorumlu tutum olduğuna vurgu yaparak, “Aralık 2020'de devlet başkanımız, yapay zeka topluluğuna iç etik kurallarını düzenleme çağrısı yapmıştı. Burada yapay zeka alanındaki etik kurallar mutabakatına imza atan şirket ve kuruluşların gönüllü katılımına tanık oluyoruz” dedi.
Şirketlerin yapay zeka alanındaki etik ilkelere olan bağlılığının bu alandaki güvenirliği artıracağına vurgu yapan Çernişenko, düzenlenen kuralların tüm ilke ve hükümlerinin, yapay zekanın kullanımının etik yönlerini düzenleyen uluslararası belgelere uygun olduğunu kaydetti.