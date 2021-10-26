https://tr.sputniknews.com/20211026/sahara-gecidinde-kar-ve-tipi-1050179274.html

Sahara Geçidi'nde kar ve tipi

Sahara Geçidi'nde kar ve tipi

Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T07:51+0300

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2021-10-26T07:50+0300

yaşam

ardahan

artvin

şavşat

kar

ulaşım

buzlanma

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Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'ın yüksek kesimlerinde şehirler arası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışının ardından Artvin istikametinde akşam saatlerinde buzlanma meydana geldi. Bazı araçlar yollarda kalırken, karayolunda kısa süreli kuyruklar oluştu. Gazeteciler kış lastiği bulunmadığı için yolda patinaj çeken araçları iterek yolun açılmasını sağladı. Bazı araçlar buzlu yolda kayarak durabildi.Karayolları ekipleri kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkiinde yol çalışmalarına devam ediyor.

ardahan

artvin

şavşat

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ardahan, artvin, şavşat, kar, ulaşım, buzlanma