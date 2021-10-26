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Sahara Geçidi'nde kar ve tipi
Sahara Geçidi'nde kar ve tipi
Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T07:51+0300
2021-10-26T07:50+0300
yaşam
ardahan
artvin
şavşat
kar
ulaşım
buzlanma
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Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'ın yüksek kesimlerinde şehirler arası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışının ardından Artvin istikametinde akşam saatlerinde buzlanma meydana geldi. Bazı araçlar yollarda kalırken, karayolunda kısa süreli kuyruklar oluştu. Gazeteciler kış lastiği bulunmadığı için yolda patinaj çeken araçları iterek yolun açılmasını sağladı. Bazı araçlar buzlu yolda kayarak durabildi.Karayolları ekipleri kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkiinde yol çalışmalarına devam ediyor.
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ardahan, artvin, şavşat, kar, ulaşım, buzlanma

Sahara Geçidi'nde kar ve tipi

07:51 26.10.2021
© İHASahara Geçidi'nde kar ve tipi
Sahara Geçidi'nde kar ve tipi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© İHA
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Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'ın yüksek kesimlerinde şehirler arası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışının ardından Artvin istikametinde akşam saatlerinde buzlanma meydana geldi. Bazı araçlar yollarda kalırken, karayolunda kısa süreli kuyruklar oluştu.
Gazeteciler kış lastiği bulunmadığı için yolda patinaj çeken araçları iterek yolun açılmasını sağladı. Bazı araçlar buzlu yolda kayarak durabildi.
Karayolları ekipleri kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkiinde yol çalışmalarına devam ediyor.
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