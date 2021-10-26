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https://tr.sputniknews.com/20211026/zaharovadan-almanya-savunma-bakanina-kabul-edilemez-1050181806.html
Zaharova’dan, Almanya Savunma Bakanı’na: Kabul edilemez
Zaharova’dan, Almanya Savunma Bakanı’na: Kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in Rusya’ya karşı nükleer silah kullanma çağrısının... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T10:18+0300
2021-10-26T10:18+0300
dünya
sergey lavrov
almanya
nato
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
rusya savunma bakanlığı
sergey şoygu
annegret kramp-karrenbauer
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YouTube’da açıklamada bulunan Mariya Zaharova, Kramp-Karrenbauer’in Rusya’yı çevreleme ve nükleer silah kullanma çağrılarını kabul edilemez olarak nitelendirdi.Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun kesinlikle net bir şekilde, ellerindeki gerçeklerle duygulara kapılmadan bu tür açıklama ve saldırıların kabul edilemez olduğuna dair açıklamalar yaptığını hatırlattı.Kramp-Karrenbauer 21 Ekim’de NATO’nun Rusya’yı nükleer silahlarla hava sahası da dahil olmak üzere çevrelemeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soru karşısında, İttifak’ın Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini söylemişti.Lavrov, Kramp-Karrenbauer’in açıklamasının hayal olduğunu belirtmişti.Şoygu, geçmişte atılan benzer adımların nasıl sonuçlandığının iyi bilindiğini düşündüğünü söylemişti.Daha sonra ise Almanya'nın Moskova'daki askeri ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı’na çağrılmış ve kendisine konuyla ilgili nota verilmişti.
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sergey lavrov, almanya, nato, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, annegret kramp-karrenbauer

Zaharova’dan, Almanya Savunma Bakanı’na: Kabul edilemez

10:18 26.10.2021
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in Rusya’ya karşı nükleer silah kullanma çağrısının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.
YouTube’da açıklamada bulunan Mariya Zaharova, Kramp-Karrenbauer’in Rusya’yı çevreleme ve nükleer silah kullanma çağrılarını kabul edilemez olarak nitelendirdi.
Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun kesinlikle net bir şekilde, ellerindeki gerçeklerle duygulara kapılmadan bu tür açıklama ve saldırıların kabul edilemez olduğuna dair açıklamalar yaptığını hatırlattı.
Kramp-Karrenbauer 21 Ekim’de NATO’nun Rusya’yı nükleer silahlarla hava sahası da dahil olmak üzere çevrelemeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soru karşısında, İttifak’ın Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini söylemişti.
Lavrov, Kramp-Karrenbauer’in açıklamasının hayal olduğunu belirtmişti.
Şoygu, geçmişte atılan benzer adımların nasıl sonuçlandığının iyi bilindiğini düşündüğünü söylemişti.
Daha sonra ise Almanya'nın Moskova'daki askeri ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı’na çağrılmış ve kendisine konuyla ilgili nota verilmişti.
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