https://tr.sputniknews.com/20211026/zaharovadan-almanya-savunma-bakanina-kabul-edilemez-1050181806.html

Zaharova’dan, Almanya Savunma Bakanı’na: Kabul edilemez

Zaharova’dan, Almanya Savunma Bakanı’na: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in Rusya’ya karşı nükleer silah kullanma çağrısının... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

sergey lavrov

almanya

nato

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

rusya savunma bakanlığı

sergey şoygu

annegret kramp-karrenbauer

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YouTube’da açıklamada bulunan Mariya Zaharova, Kramp-Karrenbauer’in Rusya’yı çevreleme ve nükleer silah kullanma çağrılarını kabul edilemez olarak nitelendirdi.Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun kesinlikle net bir şekilde, ellerindeki gerçeklerle duygulara kapılmadan bu tür açıklama ve saldırıların kabul edilemez olduğuna dair açıklamalar yaptığını hatırlattı.Kramp-Karrenbauer 21 Ekim’de NATO’nun Rusya’yı nükleer silahlarla hava sahası da dahil olmak üzere çevrelemeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soru karşısında, İttifak’ın Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini söylemişti.Lavrov, Kramp-Karrenbauer’in açıklamasının hayal olduğunu belirtmişti.Şoygu, geçmişte atılan benzer adımların nasıl sonuçlandığının iyi bilindiğini düşündüğünü söylemişti.Daha sonra ise Almanya'nın Moskova'daki askeri ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı’na çağrılmış ve kendisine konuyla ilgili nota verilmişti.

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sergey lavrov, almanya, nato, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, annegret kramp-karrenbauer