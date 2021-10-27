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112 personeli masaj ve oksijen tedavisiyle 20 kedinin hayatını kurtardı
112 personeli masaj ve oksijen tedavisiyle 20 kedinin hayatını kurtardı
Denizli’de gittikleri ev yangını ihbarında dumandan etkilenen çoğunluğu yavru 20’ye yakın kediyi gören, 112 Acil Sağlık ekibi, zamanla mücadele ederek masaj ve... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T14:18+0300
2021-10-27T14:18+0300
yaşam
kedi
köpek
yangın
itfaiye
112 acil servis
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Denizli İstiklal 112 Acil Sağlık İstasyonu’nda görev yapan Paramedik Ebubekir Törehan Taş, Acil Tıp Teknisyeni Aynur Budak ve İsmail Işık, gittikleri evde, yangında dumana maruz kalan hayvanlara müdahale etti.112 ekibi acil yardım için gittiklerinde, itfaiyenin olaya müdahalesi ile birlikte, evde birinin yaşamadığını öğrendi. Bunun üzerine olay yerini terk edecekleri sırada itfaiye ekipleri tarafından içeride 20’den fazla kedinin bulunduğu ve dumandan etkilendiği söylendi.Hayvanlara yardım edebileceklerini düşünerek olay yerini terk etmeyen sağlık çalışanları, hummalı bir kurtarma operasyonunun içerisinde yer aldı. Dumandan etkilenen kedileri buldukları bir leğene koyan sağlıkçılar üstünü de poşetle örterek içeriye oksijen verdi. Olay gecesi kedilere müdahale eden Paramedik Ebubekir Törehan, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:
https://tr.sputniknews.com/20210926/kalbi-duran-yavru-kediyi-hayata-dondurmek-icin-zamanla-yaristi-1049260994.html
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kedi, köpek, yangın, itfaiye, 112 acil servis

112 personeli masaj ve oksijen tedavisiyle 20 kedinin hayatını kurtardı

14:18 27.10.2021
© İHA / MEHMET BARLAS112 personeli masaj ve oksijen tedavisiyle 20 kedinin hayatını kurtardı
112 personeli masaj ve oksijen tedavisiyle 20 kedinin hayatını kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© İHA / MEHMET BARLAS
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Denizli’de gittikleri ev yangını ihbarında dumandan etkilenen çoğunluğu yavru 20’ye yakın kediyi gören, 112 Acil Sağlık ekibi, zamanla mücadele ederek masaj ve oksijen tedavisiyle dumandan etkilenen hayvanların hayatını kurtardı.
Denizli İstiklal 112 Acil Sağlık İstasyonu’nda görev yapan Paramedik Ebubekir Törehan Taş, Acil Tıp Teknisyeni Aynur Budak ve İsmail Işık, gittikleri evde, yangında dumana maruz kalan hayvanlara müdahale etti.
112 ekibi acil yardım için gittiklerinde, itfaiyenin olaya müdahalesi ile birlikte, evde birinin yaşamadığını öğrendi. Bunun üzerine olay yerini terk edecekleri sırada itfaiye ekipleri tarafından içeride 20’den fazla kedinin bulunduğu ve dumandan etkilendiği söylendi.
Hayvanlara yardım edebileceklerini düşünerek olay yerini terk etmeyen sağlık çalışanları, hummalı bir kurtarma operasyonunun içerisinde yer aldı. Dumandan etkilenen kedileri buldukları bir leğene koyan sağlıkçılar üstünü de poşetle örterek içeriye oksijen verdi.

Olay gecesi kedilere müdahale eden Paramedik Ebubekir Törehan, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:
“Vakaya gittiğimizde yangından etkilenen insanlar yoktu fakat dumandan etkilenen başka canlılar söz konusuydu. Onları o şekilde bırakamazdık, buna vicdanımız da el vermezdi. Amacımız cana dokunmak olduğu için hiç tereddüt etmeden ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak kedilere müdahalede bulunduk. Ambulansın içine alarak oksijen verdik, masaj yaptık. Sağlık çalışanları için her canlı önemlidir. İnsan ya da hayvan olması fark etmez”
Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki bina arasında sıkışarak kalbi duran yavru kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin kalp masajı ile hayata döndü. İtfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü kediyi daha sonra elleriyle besledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
YAŞAM
Kalbi duran yavru kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı
26 Eylül, 17:30
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