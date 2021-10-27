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Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından öldürüldü
15:15 27.10.2021 (güncellendi: 15:17 27.10.2021)
© DHAşebnem şirin
© DHA
Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin (25), evinde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.
Olay, saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin´i salonda buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay, saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin´i salonda buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
ahh şebnemiz ahh :(— selda tokat (@seldatokat) October 27, 2021
yeğenimi kaybettik..
yeğenimi sevgilisi boğazını keserek öldürdü.
çok üzgünüm.
dünya güzeli yeğenim 23 yaşındaydı.
çok üzgünüm.
yazacak gücüm yok.
bi gencecik şebnem bi gözü dönmüş canavar tarafından katledildi. #ŞebnemŞirin pic.twitter.com/8EEK3boNJA
Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.
Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Zıbıncı´nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı´nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Zıbıncı´nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı´nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.