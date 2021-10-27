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Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından öldürüldü
Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından öldürüldü
Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T15:15+0300
2021-10-27T15:17+0300
dünya
denizli
pamukkale
kadın cinayetleri
şebnem şirin
furkan zıbıncı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin (25), evinde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Olay, saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin´i salonda buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Zıbıncı´nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı´nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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denizli, pamukkale, kadın cinayetleri, şebnem şirin, furkan zıbıncı

Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından öldürüldü

15:15 27.10.2021 (güncellendi: 15:17 27.10.2021)
© DHAşebnem şirin
şebnem şirin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© DHA
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Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin (25), evinde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay, saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin´i salonda buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.
Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Zıbıncı´nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı´nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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