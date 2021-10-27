https://tr.sputniknews.com/20211027/docentlik-belgesi-sahte-cikan-ogretim-uyesi-gozaltina-alindi-1050218885.html

Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi gözaltına alındı

Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi gözaltına alındı

Aksaray Üniversitesi'nde, doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan ve hukuki süreç başlatılan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin gözaltına alındı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

sahtecilik

gözaltı

aksaray üniversitesi

doçent

zehra zulal atalay laçin

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Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörlüğü, 22 Ekim'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ne ataması iptal edilen öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.Şikayet üzerine polis merkezine ifadeye gelen Atalay, 'dolandırıcılık' ve 'evrakta sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı.Atalay'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.ASÜ Rektörlüğü'nden 22 Ekim'de yapılan açıklamada, 28 Eylül'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ne atanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan bir öğretim üyesinin, üniversiteye sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili oluşan tereddütün ciddiyetle takip edildiği, ilgili kurumla yazışma yapıldığı, gelen belge üzerine bahse konu kişinin atanmasının iptal edildiği bildirilmişti.Açıklamada, söz konusu kişi ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtilmişti.

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sahtecilik, gözaltı, aksaray üniversitesi, doçent , zehra zulal atalay laçin