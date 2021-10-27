https://tr.sputniknews.com/20211027/istanbulda-yeditepe-huzur-denetimi-17-yasindaki-kayip-kiz-takside-bulundu-1050218735.html

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi: 17 yaşındaki kayıp kız takside bulundu

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi: 17 yaşındaki kayıp kız takside bulundu

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan 'Yeditepe Huzur' denetimlerinde durdurulan araçlar tek tek arandı, araçta bulunanların GBT'si yapıldı... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T10:34+0300

2021-10-27T10:34+0300

2021-10-27T10:34+0300

türkiye

yeditepe huzur

taksi

denetim

kayıp ilanı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih başta olmak üzere İstanbul Genelinde Yeditepe Huzur Denetimi yaptı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamaya, Özel Harekat Polisi, Polis helikopteri ve narkotik köpekleri de destek verdi.Durdurulan araçlar tek tek aranırken, araçta bulunanlara yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Durdurulan taksilerdeki yabancı turistlerin de pasaportları kontrol edildi.Kadıköy'de yapılan uygulamada durdurulan taksiden inen 2 kişiden birinin ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapıldığı ve arandığı belirlendi. Taksiden indirilen 17 yaşındaki kız, ailesine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.Uygulama noktalarında durdurulan otomobiller hep polisler tarafından hem de narkotik köpekleri tarafından didik didik arandı. Polis helikopteri de uygulama noktaları üzerinde denetim yaptı.

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yeditepe huzur, taksi, denetim, kayıp ilanı