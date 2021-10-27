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https://tr.sputniknews.com/20211027/istanbulda-yeditepe-huzur-denetimi-17-yasindaki-kayip-kiz-takside-bulundu-1050218735.html
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi: 17 yaşındaki kayıp kız takside bulundu
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi: 17 yaşındaki kayıp kız takside bulundu
İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan 'Yeditepe Huzur' denetimlerinde durdurulan araçlar tek tek arandı, araçta bulunanların GBT'si yapıldı... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T10:34+0300
2021-10-27T10:34+0300
türkiye
yeditepe huzur
taksi
denetim
kayıp ilanı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih başta olmak üzere İstanbul Genelinde Yeditepe Huzur Denetimi yaptı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamaya, Özel Harekat Polisi, Polis helikopteri ve narkotik köpekleri de destek verdi.Durdurulan araçlar tek tek aranırken, araçta bulunanlara yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Durdurulan taksilerdeki yabancı turistlerin de pasaportları kontrol edildi.Kadıköy'de yapılan uygulamada durdurulan taksiden inen 2 kişiden birinin ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapıldığı ve arandığı belirlendi. Taksiden indirilen 17 yaşındaki kız, ailesine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.Uygulama noktalarında durdurulan otomobiller hep polisler tarafından hem de narkotik köpekleri tarafından didik didik arandı. Polis helikopteri de uygulama noktaları üzerinde denetim yaptı.
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yeditepe huzur, taksi, denetim, kayıp ilanı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi: 17 yaşındaki kayıp kız takside bulundu

10:34 27.10.2021
© DHAYeditepe Huzur denetimi - 17 yaşındaki kayıp kız takside bulundu
Yeditepe Huzur denetimi - 17 yaşındaki kayıp kız takside bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© DHA
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İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan 'Yeditepe Huzur' denetimlerinde durdurulan araçlar tek tek arandı, araçta bulunanların GBT'si yapıldı. Kadıköy'de durdurulan takside hakkında kayıp ihbarı bulunan 17 yaşındaki bir kız bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih başta olmak üzere İstanbul Genelinde Yeditepe Huzur Denetimi yaptı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamaya, Özel Harekat Polisi, Polis helikopteri ve narkotik köpekleri de destek verdi.
Durdurulan araçlar tek tek aranırken, araçta bulunanlara yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Durdurulan taksilerdeki yabancı turistlerin de pasaportları kontrol edildi.
Kadıköy'de yapılan uygulamada durdurulan taksiden inen 2 kişiden birinin ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapıldığı ve arandığı belirlendi. Taksiden indirilen 17 yaşındaki kız, ailesine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.
Uygulama noktalarında durdurulan otomobiller hep polisler tarafından hem de narkotik köpekleri tarafından didik didik arandı. Polis helikopteri de uygulama noktaları üzerinde denetim yaptı.
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