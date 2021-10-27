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https://tr.sputniknews.com/20211027/luksemburg-basbakani-bettel-tezinde-intihal-yapti-iddiasi-1050245352.html
'Lüksemburg Başbakanı Bettel, tezinde intihal yaptı' iddiası
'Lüksemburg Başbakanı Bettel, tezinde intihal yaptı' iddiası
Lüksemburg'da yayın yapan bir internet sitesi, "Kopyala-Yapıştır Başbakan" başlıklı haberinde Bettel'in yüksek öğretim tezinin çoğunun intihal olduğunu iddia... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T21:40+0300
2021-10-27T21:45+0300
dünya
lüksemburg
xavier bettel
tez
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Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in, üniversite eğitiminin ardından 1999'da yazdığı tezin büyük bölümünde intihal yaptığı iddia edildi.Lüksemburg'da yayın yapan "Reporter.lu" adresli haber sitesi, "Kopyala-Yapıştır Başbakan" başlığıyla verdiği haberinde Bettel'in bugünkü yüksek lisans tezine karşılık gelen "ileri çalışmalar diploması" alabilmek için yazdığı 56 sayfalık tezin sadece 2 sayfasında intihal olmadığını öne sürdü.İntihal içermeyen 2 sayfanın, giriş ve sonuç kısımlarında bulunduğu belirtildi. Tezde alıntılara atıf yapılmadığı, hiçbir dipnot kullanılmadığı ifade edildi.'9 sayfası AP milletvekilinin raporundan kopya'Çalışmanın 20 sayfasının Avrupa Parlamentosu internet sitesinden, 9 sayfasının bir AP milletvekilinin raporundan kopyalandığı ancak kaynak gösterilmediği aktarıldı. Tezin büyük kısmının alıntılar içerdiği, bağımsız araştırmacılar tarafından da doğrulandı.Bettel'in 26 yaşındayken o zamanki adı Nancy Üniversitesi olan Fransa'daki Lorraine Üniversitesi'nde "hukuk ve siyaset bilimi" alanında yazdığı tezin "Avrupa Parlamentosu seçimlerinin olası reformu" hakkında olduğu kaydedildi.Bettel: Daha farklı yazılabilirdiSöz konusu iddia üzerine Bettel, tezini "o zamanki bilgisi ve inançları" temelinde yazdığını söyledi. Bettel, "tezin daha farklı yazılabileceğini" kabul etti.Bettel'in o zamanki araştırma yöneticisi Etienne Criqui de bazı bölümlerin internetten alınmış olabileceğini ancak o dönemde öğrencilere bilimsel metotlar hakkında çok fazla şey öğretilmediği için durumun farklı olduğunu savundu.Criqui, intihalleri tespit edecek teknik araçların geçmişte geliştirilmemiş olduğunu belirtti.
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lüksemburg, xavier bettel, tez, kes kopyala yapıştır

'Lüksemburg Başbakanı Bettel, tezinde intihal yaptı' iddiası

21:40 27.10.2021 (güncellendi: 21:45 27.10.2021)
© REUTERS / JOHANNA GERON Xavier Bettel
 Xavier Bettel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / JOHANNA GERON
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Lüksemburg'da yayın yapan bir internet sitesi, "Kopyala-Yapıştır Başbakan" başlıklı haberinde Bettel'in yüksek öğretim tezinin çoğunun intihal olduğunu iddia etti.
Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in, üniversite eğitiminin ardından 1999'da yazdığı tezin büyük bölümünde intihal yaptığı iddia edildi.
Lüksemburg'da yayın yapan "Reporter.lu" adresli haber sitesi, "Kopyala-Yapıştır Başbakan" başlığıyla verdiği haberinde Bettel'in bugünkü yüksek lisans tezine karşılık gelen "ileri çalışmalar diploması" alabilmek için yazdığı 56 sayfalık tezin sadece 2 sayfasında intihal olmadığını öne sürdü.
İntihal içermeyen 2 sayfanın, giriş ve sonuç kısımlarında bulunduğu belirtildi. Tezde alıntılara atıf yapılmadığı, hiçbir dipnot kullanılmadığı ifade edildi.

'9 sayfası AP milletvekilinin raporundan kopya'

Çalışmanın 20 sayfasının Avrupa Parlamentosu internet sitesinden, 9 sayfasının bir AP milletvekilinin raporundan kopyalandığı ancak kaynak gösterilmediği aktarıldı. Tezin büyük kısmının alıntılar içerdiği, bağımsız araştırmacılar tarafından da doğrulandı.
Bettel'in 26 yaşındayken o zamanki adı Nancy Üniversitesi olan Fransa'daki Lorraine Üniversitesi'nde "hukuk ve siyaset bilimi" alanında yazdığı tezin "Avrupa Parlamentosu seçimlerinin olası reformu" hakkında olduğu kaydedildi.

Bettel: Daha farklı yazılabilirdi

Söz konusu iddia üzerine Bettel, tezini "o zamanki bilgisi ve inançları" temelinde yazdığını söyledi. Bettel, "tezin daha farklı yazılabileceğini" kabul etti.
Bettel'in o zamanki araştırma yöneticisi Etienne Criqui de bazı bölümlerin internetten alınmış olabileceğini ancak o dönemde öğrencilere bilimsel metotlar hakkında çok fazla şey öğretilmediği için durumun farklı olduğunu savundu.
Criqui, intihalleri tespit edecek teknik araçların geçmişte geliştirilmemiş olduğunu belirtti.
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