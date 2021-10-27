https://tr.sputniknews.com/20211027/luksemburg-basbakani-bettel-tezinde-intihal-yapti-iddiasi-1050245352.html

'Lüksemburg Başbakanı Bettel, tezinde intihal yaptı' iddiası

'Lüksemburg Başbakanı Bettel, tezinde intihal yaptı' iddiası

Lüksemburg'da yayın yapan bir internet sitesi, "Kopyala-Yapıştır Başbakan" başlıklı haberinde Bettel'in yüksek öğretim tezinin çoğunun intihal olduğunu iddia... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T21:40+0300

2021-10-27T21:40+0300

2021-10-27T21:45+0300

dünya

lüksemburg

xavier bettel

tez

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Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in, üniversite eğitiminin ardından 1999'da yazdığı tezin büyük bölümünde intihal yaptığı iddia edildi.Lüksemburg'da yayın yapan "Reporter.lu" adresli haber sitesi, "Kopyala-Yapıştır Başbakan" başlığıyla verdiği haberinde Bettel'in bugünkü yüksek lisans tezine karşılık gelen "ileri çalışmalar diploması" alabilmek için yazdığı 56 sayfalık tezin sadece 2 sayfasında intihal olmadığını öne sürdü.İntihal içermeyen 2 sayfanın, giriş ve sonuç kısımlarında bulunduğu belirtildi. Tezde alıntılara atıf yapılmadığı, hiçbir dipnot kullanılmadığı ifade edildi.'9 sayfası AP milletvekilinin raporundan kopya'Çalışmanın 20 sayfasının Avrupa Parlamentosu internet sitesinden, 9 sayfasının bir AP milletvekilinin raporundan kopyalandığı ancak kaynak gösterilmediği aktarıldı. Tezin büyük kısmının alıntılar içerdiği, bağımsız araştırmacılar tarafından da doğrulandı.Bettel'in 26 yaşındayken o zamanki adı Nancy Üniversitesi olan Fransa'daki Lorraine Üniversitesi'nde "hukuk ve siyaset bilimi" alanında yazdığı tezin "Avrupa Parlamentosu seçimlerinin olası reformu" hakkında olduğu kaydedildi.Bettel: Daha farklı yazılabilirdiSöz konusu iddia üzerine Bettel, tezini "o zamanki bilgisi ve inançları" temelinde yazdığını söyledi. Bettel, "tezin daha farklı yazılabileceğini" kabul etti.Bettel'in o zamanki araştırma yöneticisi Etienne Criqui de bazı bölümlerin internetten alınmış olabileceğini ancak o dönemde öğrencilere bilimsel metotlar hakkında çok fazla şey öğretilmediği için durumun farklı olduğunu savundu.Criqui, intihalleri tespit edecek teknik araçların geçmişte geliştirilmemiş olduğunu belirtti.

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