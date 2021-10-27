Mansur Yavaş, 600 milyon TL' lik kara kış destek paketini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı duyuruyla Ankara Belediyesi'nin kış destek paketini açıkladı.Yavaş, yaptığı paylaşımda “600 milyon TL’lik ‘Kara Kışa Destek Paketimizi’ başlatıyor, Ankara ayazında dayanışmayla ısınıyoruz. Başkent’te kimse yatağa aç girmeyecek, okumayan hiçbir çocuk kalmayacak. Çetin günleri birlikte aşacak, güneşli günlere birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 600 Milyon TL' lik kara kış destek paketini başlattıklarını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı duyuruyla Ankara Belediyesi'nin kış destek paketini açıkladı.
Yavaş, yaptığı paylaşımda “600 milyon TL’lik ‘Kara Kışa Destek Paketimizi’ başlatıyor, Ankara ayazında dayanışmayla ısınıyoruz. Başkent’te kimse yatağa aç girmeyecek, okumayan hiçbir çocuk kalmayacak. Çetin günleri birlikte aşacak, güneşli günlere birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.
600 Milyon TL'lik KARA KIŞ DESTEK PAKETİMİZİ başlatıyor, Ankara ayazında dayanışmayla ısınıyoruz.
Başkent'te kimse yatağa aç girmeyecek, okumayan hiçbir çocuk kalmayacak.